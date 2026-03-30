András herceg nem tudja, hol a határ és folytatja követelőzését
A rangját vesztett herceg testvére pénzén él, de ez neki nem elég.
András herceg megint kihúzta a gyufát testvérénél, miután követelte, hogy az új otthonát tökéletesen az ő ízlése alapján alakítsák át. A kitagadott herceg állítólag nem volt hajlandó elhagyni ideiglenes otthonát, amíg új Marsh Farmi rezidenciája nem felel meg az elvárásainak.
András herceg követelései idegesítik Károly királyt
Károly király nagyon bosszús testvérére, miután a kitagadott herceg változásokat követel a királytól kapott ingatlanban. A testvérpár között gyorsan vita alakult ki és a rangját vesztett herceget figyelmeztették, hogy a Marsh Farmon található lakókocsiban kell aludnia, ha továbbra is így folytatja.
A herceg nem volt hajlandó semmilyen költséget félretenni új otthonára és a királytól várja el a drága változtatások finanszírozását. Károly király megígérte, hogy biztosítja András herceg magánéletének védelmét, miután elvesztette korábbi otthonát a Royal Lodge-ban, címeivel együtt. A király most azonban állítólag dühös öccse túlzó követelései miatt.
Az egyik ilyen követelés az volt, hogy a régi otthonából átszállított függönyöket újra kell szabni, hogy megfeleljenek az új házban is. A függönyök átalakításáért a király jelentős összeget fizetett.
A Royal Lodge-ból származó műalkotásokat, amelyek közül néhány túl nagy András új otthonának falaihoz, állítólag a luxus költöztető vállalat, a Gander & White újra felhelyezi, és körülbelül 15 000 (6,7 millió forint) fontot számítanak fel.
A király elégedetlenségét fejezte ki, mivel nem szeretne többet fizetni, mint amennyit már kifizetett. A herceg ideiglenesen a közeli Wood Farmon tartózkodik, és állítólag halogatja az új Marsh Farmra való költözést, amíg az nem éri el az általa elvárt színvonalat.
Bár a birtokot fel kellett újítani, források szerint a herceg azért húzza az időt, mert a kisebb ház nem felel meg az igényeinek, miután el kellett hagynia előző rezidenciáját - írja a Mirror.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre