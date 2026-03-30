András herceg nem tudja, hol a határ és folytatja követelőzését

András herceg megint kihúzta a gyufát testvérénél, miután követelte, hogy az új otthonát tökéletesen az ő ízlése alapján alakítsák át. A kitagadott herceg állítólag nem volt hajlandó elhagyni ideiglenes otthonát, amíg új Marsh Farmi rezidenciája nem felel meg az elvárásainak.

András herceg halogatja a költözést Fotó: Bors

András herceg követelései idegesítik Károly királyt

Károly király nagyon bosszús testvérére, miután a kitagadott herceg változásokat követel a királytól kapott ingatlanban. A testvérpár között gyorsan vita alakult ki és a rangját vesztett herceget figyelmeztették, hogy a Marsh Farmon található lakókocsiban kell aludnia, ha továbbra is így folytatja.

A herceg nem volt hajlandó semmilyen költséget félretenni új otthonára és a királytól várja el a drága változtatások finanszírozását. Károly király megígérte, hogy biztosítja András herceg magánéletének védelmét, miután elvesztette korábbi otthonát a Royal Lodge-ban, címeivel együtt. A király most azonban állítólag dühös öccse túlzó követelései miatt.

Az egyik ilyen követelés az volt, hogy a régi otthonából átszállított függönyöket újra kell szabni, hogy megfeleljenek az új házban is. A függönyök átalakításáért a király jelentős összeget fizetett.

A Royal Lodge-ból származó műalkotásokat, amelyek közül néhány túl nagy András új otthonának falaihoz, állítólag a luxus költöztető vállalat, a Gander & White újra felhelyezi, és körülbelül 15 000 (6,7 millió forint) fontot számítanak fel.

A király elégedetlenségét fejezte ki, mivel nem szeretne többet fizetni, mint amennyit már kifizetett. A herceg ideiglenesen a közeli Wood Farmon tartózkodik, és állítólag halogatja az új Marsh Farmra való költözést, amíg az nem éri el az általa elvárt színvonalat.

Bár a birtokot fel kellett újítani, források szerint a herceg azért húzza az időt, mert a kisebb ház nem felel meg az igényeinek, miután el kellett hagynia előző rezidenciáját - írja a Mirror.