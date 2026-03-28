A királyi család fényképésze elárulta, milyen valójában Harry herceg és Meghan Markle

Chris Jackson, a királyi család fotósa nyilvánosan és a kulisszák mögött is dolgozott már Harry herceggel és Meghan Markle-lel, most pedig felfedte a párral kapcsolatos tapasztalatait.

Harry herceg és Meghan Markle fotója is megjelenik a fényképész új könyvében Fotó: The Canadian Press/PA Images / Northfoto

Chris Jackson, a Getty Images hivatalos királyi fotósa, hosszú évek során több alkalommal dolgozott együtt Harry herceggel és Meghan Markle-lel, fotókat készítve mind királyi feladataik alatt, mind pedig azután, hogy kiléptek a királyi családból és új életet kezdtek az Egyesült Államokban.

Jackson a párral beutazta a világot és részt vett a Harry herceg által rendezett Invictus Games-en sebesült katonák számára, ahol felkérték, hogy más fotósoktól távol, pillanatok alatt örökítse meg a kulisszák mögötti eseményeket.

A fotós a Page Six-nek beszélt tapasztalatairól, és arról, milyen valójába a hercegi pár:

Mindig is nagyszerű élmény volt őket lefényképezni

A fényképész az Invictus Games-t hihetetlen eredménynek nevezte, és elmondta, hogy élvezte az összes utat, amelyen a párral részt vett, akiket nagyszerű dinamika jellemzett.

A férfi megjegyzései egy New York-i rendezvényen hangzottak el, amelyen új könyvét, a Modern Majesty-t mutatta be, amely a királyi családról készült képeinek gyűjteményét tartalmazza.

Számos emlékezetes kulisszák mögötti fotót készített a királyi család minden tagjáról, köztük egyet, amelyet a Buckingham-palota erkélyéről készítettek a király koronázási napján.

Emellett családi portrésorozatot is készített, amelyen Harry és Meghan, valamint a walesi herceg és hercegnő és gyermekeik is szerepeltek a király 70. születésnapjára.

A királyi családban rengeteg különböző személyiség van. Mindig is élveztem a fotózásukat. Nagyon jól végzik a munkájukat, az én dolgom pedig az, hogy dokumentáljam és elmeséljem a történetüket arról, amit aznap csinálnak

A fotókönyvében számos váratlan és spontán pillanat is helyet kapott, és összességében Chris Jackson nagyon élvezte a munkát a királyi családdal - írja a Mirror.