Képmutató lenne Harry herceg? - Újabb feszültség a királyi családban

Harry herceget újabb kemény bírálat érte, miután egy királyi szakértő képmutatónak bélyegezte. Az éles kritika azután érkezett, hogy a herceg felháborodott egy róla szóló új királyi könyv miatt.

Harry herceg képmutató lenne? Egy királyi szakértő szerint igen

A kirohanás tárgya Tom Bower új könyvének online megjelenése volt, amely a hercegi párt nem túl pozitív színben tüntette fel. A hamarosan nyomtatásban is megjelenő könyvben, amely a Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family (Árulás: Hatalom, csalás és a királyi család jövőjéért folytatott küzdelem) címet kapta, a szerző a hercegi pár és a királyi család közötti kialakult feszültséget vetette górcső alá.

A könyv egyik részletében, Kamilla királyné állítólag egy barátjának azt mondta, hogy Meghan teljesen átmosta a herceg agyát.

Ingrid Seward, királyi szakértő szerint Meghan Markle és Harry herceg dühös nyilatkozata nagyrészt a herceg védelmező magatartásából ered, amelyet felesége iránt tanúsít, akit a könyvben egyértelműen célba vett az író. Azonban a szakértő azt is hozzátette, hogy ez a reakció Harry részéről igencsak képmutató volt, miután ő sem kímélte véleményével a királyi családot saját emlékirata, a Tartalék (Spare) publikálásakor.

Tom Bower új könyvéből közölt részletekre reagálva a sussexi herceg és hercegnő szóvivője a következőket nyilatkozta:

„Tom Bower megjegyzései már régóta átlépik a kritika és a megszállottság közötti határt. Ez a személy nyilvánosan kijelentette, hogy 'a monarchia valójában attól függ, hogy a Sussexeket ténylegesen eltüntessük az életünkből', ez a nyelvhasználat önmagáért beszél."

A szóvivő hozzátette, hogy Tom Bower karriert épített abból, hogy egyre bonyolultabb elméleteket gyárt olyan emberekről, akiket nem ismer, akikkel soha nem is találkozott. A szóvivő szerint azok, akik a valódi tények iránt érdeklődnek tudják, hogy máshol kell keresniük a válaszokat, azok pedig, akik őrült összeesküvés-elméleteket és melodrámát keresnek, pontosan tudják, hol találják meg őt - számolt be róla az Express.