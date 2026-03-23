Meghan Markle megint kihúzta a gyufát, ezzel sikerült mindenkit magára haragítania

A sussexi hercegnét online kezdték el gúnyolni, miután egy könyv feltárta, hogy legalább ötvenszer említette meg önmagát egyik jótékonysági beszédében, amelyet Meghan Markle, azután mondott el, miután kilépett a királyi családból.

Meghan Markle csak magára gondol

Egy hamarosan megjelenő könyv, melynek címe a „Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family”, melyet Tom Bower írt, feltárta, hogy mennyire énközpontú beszédet mondott Meghan Markle a 2022-es One Young World csúcstalálkozón tartott jótékonysági rendezvényen.

Mr. Bower szerint a szervezők is értetlenül álltak, mikor Meghan csak magáról beszélt, sőt tízpercenként kimondta, hogy „én”.

Ahelyett, hogy a megállapodás szerint a One Young World alapítványról beszélt volna, Meghan beszéde saját magára összpontosított. Alig tíz perc alatt csaknem ötvenszer hangzott el a szájából az ’én’ szó

– idézi Mr. Bowert az Express.

Bár a rajongók nagy része viccesnek találta az incidenst, sokan beleálltak a hercegnébe. „Annyira szerelmes önmagába, hogy az már nyugtalanító” – fejtette ki véleményét egyikük. Volt, aki hozzátette, hogy inkább hang nélkül nézné meg ezt a borzalmat. A házaspár szóvivője viszont megvédte Harry herceg feleségét.

Bower úr kommentárja már régóta átlépte a kritika és a megszállottság közötti határt.

Hozzátette, hogy aki fogékony a melodrámára és az összeesküvés-elméletekre, tudják, hol kereshetik őket.