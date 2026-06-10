RETRO RÁDIÓ

A Bem téren történt a balhé, keresik a felvételen látható férfit

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A Bem téren történt az incidens. Segítséget kér a rendőrség egy debreceni ügy felderítéséhez.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.10. 08:55
rendőrség debrecen garázdaság

A debreceni rendőrök a lakosság segítségét kérik.

Szemtanúk jelentkezését várják a debreceni ügyben
Szemtanúk jelentkezését várják a debreceni ügyben
Fotó: Police.hu

Szemtanúk jelentkezését várják a debreceni ügyben

A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 09010/720/2026. bűnügyi számon garázdaság vétség elkövetésének gyanúja miatt folytat eljárást. A rendelkezésre álló adatok szerint a felvételen látható férfi Debrecenben, a Bem téren fenyegetni kezdett, majd megrúgott egy másik férfit 2026. március 11-én 20 óra körül, írja a Police.hu.

A rendőrök kérik, hogy aki felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Debreceni Rendőrkapitányságon (Debrecen, Budai Ézsaiás utca 4. szám), vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, vagy a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.

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