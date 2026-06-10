Hatalmas baleset - Mentő és tűzoltó rohant Soroksárra
Jelenleg is végzik a műszaki mentést. Hatalmas baleset történt Soroksáron.
Az M51-es egy szakaszán forgalmi akadályra lehet számítani Soroksárnál.
Karambolozott két gépkocsi Soroksáron
Egymásnak ütközött két személygépkocsi Budapest XXIII. kerületében, az M51-es autóúton, az M5-ös sztráda felé vezető oldalon, a 28. kilométernél. A járművekben egy-egy ember utazott. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra lehet számítani, írja a katasztrófavédelem.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre