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Hatalmas baleset - Mentő és tűzoltó rohant Soroksárra

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Jelenleg is végzik a műszaki mentést. Hatalmas baleset történt Soroksáron.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.10. 09:50
Soroksár baleset tűzoltó

Az M51-es egy szakaszán forgalmi akadályra lehet számítani Soroksárnál.

Karambolozott két gépkocsi Soroksáron
Karambolozott két gépkocsi Soroksáron
Fotó: Gé

Karambolozott két gépkocsi Soroksáron

Egymásnak ütközött két személygépkocsi Budapest XXIII. kerületében, az M51-es autóúton, az M5-ös sztráda felé vezető oldalon, a 28. kilométernél. A járművekben egy-egy ember utazott. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra lehet számítani, írja a katasztrófavédelem.

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