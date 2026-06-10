Hatalmas baleset - Mentő és tűzoltó rohant Soroksárra

Az M51-es egy szakaszán forgalmi akadályra lehet számítani Soroksárnál.

Karambolozott két gépkocsi Soroksáron

Fotó: Gé

Karambolozott két gépkocsi Soroksáron

Egymásnak ütközött két személygépkocsi Budapest XXIII. kerületében, az M51-es autóúton, az M5-ös sztráda felé vezető oldalon, a 28. kilométernél. A járművekben egy-egy ember utazott. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra lehet számítani, írja a katasztrófavédelem.