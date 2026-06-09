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Méghogy a cukor meg a genetika: igazából ez áll a fogszuvasodás mögött!

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Meg fogsz lepődni! A fogorvos lerántotta a leplet a fogszuvasodásról.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.09. 17:00
fogszuvasodás baktérium cukor

Sokan úgy vélik, hogy a cukor közvetlenül tönkreteszi a fogakat, és ez okozza a fogszuvasodást. Bár a cukorfogyasztás valóban hozzájárulhat a fogak romlásához, a folyamat ennél összetettebb.

Sokan nem tudják, hogy valójában nem a cukor okozza a fogszuvasodást
A fogmosás jelentősen csökkenti a fogszuvasodás kialakulását  Fotó: Pexels

Sokan nem tudják, hogy valójában nem a cukor okozza a fogszuvasodást

Valójában nem maga a cukor károsítja a fogzománcot. A szájban élő baktériumok a cukrot táplálékul használják, majd lebontása során savakat termelnek. Ezek a savak fokozatosan kivonják az ásványi anyagokat a fogzománcból, ami idővel fogszuvasodáshoz és lyukas fogak kialakulásához vezethet.

Éppen ezért a cukor önmagában nem tekinthető a fogszuvasodás közvetlen okának. Vannak olyan emberek, akik rendszeresen fogyasztanak édességeket, mégsem alakulnak ki náluk szuvas fogak, míg másoknál jóval kisebb cukorbevitel mellett is jelentkezik a probléma.

Sokan a genetikát okolják ezért, a szakemberek szerint azonban a háttérben gyakran a szájüreg baktériumflórája áll. A fogszuvasodás kialakulásában jelentős szerepet játszik egy Streptococcus mutans nevű baktérium, amely savtermelésével károsítja a fogakat.

A fogorvosok szerint ezt a baktériumot gyakran már gyermekkorban átadhatják a szülők vagy más közeli családtagok a család ifjú tagjának. Ez megtörténhet például közös evőeszköz, pohár használatával vagy akár puszival is. Emiatt előfordulhat, hogy egyes emberek fogékonyabbak a fogszuvasodásra, míg mások kevésbé érintettek.

Mivel ezek a baktériumok a fogakon kialakuló lepedékben élnek, a rendszeres fogmosás jelentősen csökkentheti a fogszuvasodás kockázatát. A fogmosás eltávolítja a lepedék nagy részét, mérsékli a baktériumok számát, fluoridos fogkrém használata esetén erősíti a fogzománcot, valamint csökkenti a fogakat károsító savak képződését is – írja a life.hu internetes portál.

 

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