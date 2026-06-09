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Ekkortól biztosan drágul az üzemanyag

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Drágább lesz a gázolaj nagykereskedelmi ára. A magyar autósokat megkíméli a védett ár.

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Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.06.09. 17:40
gázolaj benzin drágulás

Szerdán kisebb árkorrekcióra számíthatunk, ami a gázolaj beszerzési árát illeti, bruttó 3 forinttal emelkedik. A benzin ára nem változik továbbra sem - tudta meg a Holtankoljak.

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Fotó: Takács József / Észak-Magyarország

2026.06.09-én az átlagárak a következők szerint alakulnak:

  • 95-ös benzin: 643 Ft/liter
  • Gázolaj: 674 Ft/liter

Védett árak: 

  • 95-ös benzin: 595 Ft/liter
  • Gázolaj: 615 Ft/liter
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