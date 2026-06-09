Ekkortól biztosan drágul az üzemanyag

Szerdán kisebb árkorrekcióra számíthatunk, ami a gázolaj beszerzési árát illeti, bruttó 3 forinttal emelkedik. A benzin ára nem változik továbbra sem - tudta meg a Holtankoljak.

Fotó: Takács József / Észak-Magyarország

2026.06.09-én az átlagárak a következők szerint alakulnak:

95-ös benzin: 643 Ft/liter

Gázolaj: 674 Ft/liter

Védett árak: