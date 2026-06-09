Ekkortól biztosan drágul az üzemanyag
Drágább lesz a gázolaj nagykereskedelmi ára. A magyar autósokat megkíméli a védett ár.
Szerdán kisebb árkorrekcióra számíthatunk, ami a gázolaj beszerzési árát illeti, bruttó 3 forinttal emelkedik. A benzin ára nem változik továbbra sem - tudta meg a Holtankoljak.
2026.06.09-én az átlagárak a következők szerint alakulnak:
- 95-ös benzin: 643 Ft/liter
- Gázolaj: 674 Ft/liter
Védett árak:
- 95-ös benzin: 595 Ft/liter
- Gázolaj: 615 Ft/liter
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre