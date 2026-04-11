Több mint félmilliót költött, de hiába: Meghan Markle csúnyán átverte rajongóját

A nő felháborodva mesélt a vele történtekről. Meghan Markle wellnesshétvégéjéről utasították ki szakmája miatt.

Szerző: CJA
Létrehozva: 2026.04.11. 17:30
királyi család Meghan Markle becsapás

Meghan Markle és Harry herceg nemsokára Ausztráliába utaznak. A sussexi hercegné Sydneyben wellnessvakációt is tervezett.

Meghan Markle rajongóival fog wellneszezni
Meghan Markle rajongóival fog wellnessezni Fotó: Getty Images / hot! magazin

Szakmája miatt utasította el a rajongót Meghan Markle csapata

Erre a rajongók jegyet is vásárolhattak - regisztráció után azonban várniuk kellett, hogy lehetőségük nyílik-e megvenni a kívánt belépőt. A Her Best Life podcast által szervezett esemény jógaélményt, hangterápiát, meditációt, pszichológus által vezetett foglalkozásokat és diszkóestet ígért a vendégeknek.

Több száz másik nőhöz hasonlóan Ariana Pezeshki újságíró is elárulta, hogy már azelőtt jelezte érdeklődését, hogy megkapta volna azt a fontos e-mailt, amelyben Gemma O'Neill arról tájékoztatta, abszolút örülnének, ha csatlakozna az április 17. és 19. között megrendezésre kerülő eseményhez.

Amikor regisztráltam, kaptam egy választ, hogy a helyek száma korlátozott, de hamarosan jelentkeznek, ha lesz egy hely a nevemmel

Ezután 1400 fontot (kb. 660 ezer forintot) fizetett a jegyért, majd e-mailben visszaigazolást is kapott. A szervezők biztonsági okokra hivatkozva azt is közölték, hogy a részleteket titokban tartják. Ariana ezután azonban további rossz híreket kapott: a szervezők rájöttek, hogy a médiában dolgozik, és közölték vele, hogy nem tudják biztosítani számára a hozzáférést.

Számla helyett egy telefonhívást kaptam, majd egy e-mailt, ami meglepett: tudomást szereztek arról, hogy a médiában dolgozom, és mivel ez egy ‘zárt ajtók mögötti élmény’, már nem tudtak hozzáférést biztosítani nekem.

A nő teljes visszatérítést kapott, azonban elmondta: a jelentkezési folyamat során egyszer sem emelték ki, hogy médiaszakemberek nem jogosultak részt venni az eseményen - írja az Express.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu