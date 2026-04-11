Több mint félmilliót költött, de hiába: Meghan Markle csúnyán átverte rajongóját

Meghan Markle és Harry herceg nemsokára Ausztráliába utaznak. A sussexi hercegné Sydneyben wellnessvakációt is tervezett.

Meghan Markle rajongóival fog wellnessezni Fotó: Getty Images / hot! magazin

Szakmája miatt utasította el a rajongót Meghan Markle csapata

Erre a rajongók jegyet is vásárolhattak - regisztráció után azonban várniuk kellett, hogy lehetőségük nyílik-e megvenni a kívánt belépőt. A Her Best Life podcast által szervezett esemény jógaélményt, hangterápiát, meditációt, pszichológus által vezetett foglalkozásokat és diszkóestet ígért a vendégeknek.

Több száz másik nőhöz hasonlóan Ariana Pezeshki újságíró is elárulta, hogy már azelőtt jelezte érdeklődését, hogy megkapta volna azt a fontos e-mailt, amelyben Gemma O'Neill arról tájékoztatta, abszolút örülnének, ha csatlakozna az április 17. és 19. között megrendezésre kerülő eseményhez.

Amikor regisztráltam, kaptam egy választ, hogy a helyek száma korlátozott, de hamarosan jelentkeznek, ha lesz egy hely a nevemmel

Ezután 1400 fontot (kb. 660 ezer forintot) fizetett a jegyért, majd e-mailben visszaigazolást is kapott. A szervezők biztonsági okokra hivatkozva azt is közölték, hogy a részleteket titokban tartják. Ariana ezután azonban további rossz híreket kapott: a szervezők rájöttek, hogy a médiában dolgozik, és közölték vele, hogy nem tudják biztosítani számára a hozzáférést.

Számla helyett egy telefonhívást kaptam, majd egy e-mailt, ami meglepett: tudomást szereztek arról, hogy a médiában dolgozom, és mivel ez egy ‘zárt ajtók mögötti élmény’, már nem tudtak hozzáférést biztosítani nekem.

A nő teljes visszatérítést kapott, azonban elmondta: a jelentkezési folyamat során egyszer sem emelték ki, hogy médiaszakemberek nem jogosultak részt venni az eseményen - írja az Express.