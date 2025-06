A királyi család legbizarrabb eltitkolt betegségei

VI. Györgyöt titokban műtötték meg Fotó: Photo12 via AFP/AFP

Margit hercegnő agyvérzést kapott, megvakult

II. Erzsébet királynő húga, Margit hercegnő mindössze 15 éves volt, amikor rászokott a dohányzásra. Az évek során tüdejének egy részét eltávolították, ez volt az a pont, amikor végleg letette a cigarettát. Az alkoholról azonban már nem tudott lemondani: továbbra is gyakran ivott, aminek egészsége újabb csapásait köszönhette. 1998-ban kapta az első agyvérzését, majd balesetet szenvedett: elesett, súlyosan megsérült, és tolószékbe került. Mozgása korlátozottá vált, életminősége drasztikusan romlott. A következő évek nem hoztak javulást – 2001-ben újabb agyvérzés érte, amely bal oldalát lebénította, sőt részlegesen elvesztette a látását is. Margit hercegnő 2002. február 9-én hunyt el egy londoni kórházban, második agyvérzése után. 71 éves volt.

Margit hercegnő megvakult Fotó: Nationaal Archief/Wikipédia

Fülöp herceg és a szívproblémák

Fülöp herceg, II. Erzsébet királynő férje egész életében aktív szereplője volt a brit királyi családnak, de egészségi állapotáról csak keveset tudott a közvélemény. Többször is kórházba került szívproblémák miatt, ám ezeket a híreket az udvar mindig diszkréten kezelte.

2011-ben és 2012-ben is komolyabb szívbetegségek miatt kezelték, majd 2013-ban is szívritmuszavarral esett át beavatkozáson. Egészségi állapota miatt 2017-ben hivatalosan visszavonult a nyilvános életből, majd 2021-ben, 99 éves korában hunyt el. A királyi udvar számára fontos volt, hogy Fülöp herceg betegségei ne árnyékolják be a királyi család imázsát, ezért sok esetben a közvéleményt csak minimálisan tájékoztatták.