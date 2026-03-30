Brutális kritikát kapott Harry és Meghan: keményen odaszólt nekik az egykori miniszterelnök

Újabb támadások érték Harry herceget és Meghan Markle-t, miután egy volt brit miniszterelnök kemény kritikát fogalmazott meg velük kapcsolatban.

Harry hercegnek és feleségének sok ellensége van az Egyesült Királyságban.

Harry herceg és Meghan helyzete nem lett fényesebb

A vita középpontjában az áll, hogy vajon a sussexi hercegi pár visszatérhet-e valamilyen formában a királyi feladatokhoz. Liz Truss, aki mindössze 45 napig töltötte be a miniszterelnöki posztot, egy interjúban egyértelműen jelezte álláspontját.

Ez igazából a király és a királyi család többi tagjának a döntése, de ami engem illet, nyugodtan maradhatnak Kaliforniában

– mondta Truss a Mirrornak.

Mindeközben továbbra is találgatások övezik Harry és Meghan jövőjét. Felmerült annak lehetősége, hogy egy úgynevezett „félig bent, félig kint” szerepkörben térhetnének vissza, amely lehetővé tenné számukra, hogy az Egyesült Államokban élve is ellássanak bizonyos királyi feladatokat.

Egy szakértő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a pár anyagi helyzete is bizonytalanná válhat, ha nem találnak új lehetőségeket. Meghan Markle nemrég különvált a Netflixszel kötött együttműködésétől, ugyanakkor új projektek után néz. Ennek részeként áprilisban Ausztráliába utazik, ahol részt vesz a „Her Best Life Retreat” nevű háromnapos luxuseseményen. A rendezvényre körülbelül 300 vendéget várnak, a jegyek ára pedig 1400 font (600 ezer forint) lesz.

A pár azonban figyelmeztetést is kapott: ausztráliai látogatásuk során nem biztos, hogy ugyanolyan meleg fogadtatásban részesülnek, mint korábbi útjuk során, amely még esküvőjük után történt. Egy bennfentes szerint a látogatás vitákat válthat ki, mivel a monarchia támogatói és ellenzői egyaránt reagálhatnak arra, hogy a pár – bár már nem képviseli hivatalosan a királyt – mégis „királyi” minőségben jelenik meg.