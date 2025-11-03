Meghan Markle megint lebukott, ez már több mint felháborító

Meghan Markle videóra vette az örömét, amelyet azzal okoztak neki, hogy az általa megnevezett kedvenc baseball csapata nyerte a szombati baseball-világbajnokságot. Ám a rajongók úgy vélik, hogy valami nincs rendben a videóval, sokkal inkább tűnik megjátszottnak, mintsen terméeszetes örömnek és boldogságnak.

A sussexi hercegné Instagramra töltött fel egy videót, a rajongók szerint a felvételeken csak megjátsza az örömöt. Meghan Markle így ünnepelte a baseball-világbajnokság eredményét Fotó: Getty Images / hot! magazin

Meghan Markle valóban nem örülne őszintén?

Meghan Markle szombat esti videója, amelyen a Los Angeles Dodgers győzelmét ünnepli a baseball-világbajnokságon, nagy felháborodást váltott ki – sokan „művi” és „idegesítő” jelenetnek tartják. Az Instagramon közzétett fekete-fehér felvételen Meghan fekete ruhában, önfeledten sikoltozva ugrál, majd odarohan a nyugágyban hátradőlve ülő férjéhez, Harry herceghez. Lehajol hozzá, átöleli és megcsókolja, majd barátnőjével, Kelly McKee Zajfennel együtt tovább ugrándozik örömében. A kétgyermekes anyuka nevetve kiáltja: „Ó, istenem!”, miközben Harry csak mosolyog felesége lelkesedésén. - írja a Page Six.

#MeghanSussex and #KellyMcKeeZajfen celebrating the #Dodgers win. Poor Harry! 😭 All that fuss about him wearing a Dodgers hat and he supported the other team. 😏 Meghan was of course supporting her Cousin #MookieBetts. #WorldSeries #_heartmom_InstagramStory pic.twitter.com/FAgjYUEtgd — Moa (@MoaChordata) November 2, 2025

A közösségi oldalak kommentelői azonban kevésbé voltak elragadtatva. Sokan azt írták, hogy az egész jelenet „kínos” és „megrendezett”. Egy X-felhasználó (korábban Twitter) például így fogalmazott:

Idegesítő nézni. Tisztára kamu. Persze hogy nem volt megrendezett – hiszen a kamera pont ott volt, hogy mindent tökéletesen felvegyen. Nézzétek, mennyire boldogok vagyunk, mennyire szeretjük egymást! Van barátunk is, nem csak egy üveg bor.

Egy másik hozzászóló még keményebben fogalmazott: „Ez a kínosság csúcsa. El sem hiszem, hogy egykori királyi herceg most a felesége képzelt világában statisztaként szerepel.” Akadt, aki egyszerűen csak annyit írt: „Teljesen hamis az egész.” Zajfen viszont megpróbálta megmagyarázni, miért látszott úgy, mintha Harry unottan reagált volna: állítása szerint azért, mert a herceg valójában a Toronto Blue Jays csapatának drukkolt – még akkor is, ha a meccsen Dodgers-sapkát viselt. „Sajnálom, H, hogy a csapatod nem nyert, de az enyém iiiiiigen! Imádlak, Dodgers!” – írta a barátnője az Instagramon.

A pár egyébként nem kapott túl meleg fogadtatást a stadionban: amikor a kivetítőn megjelentek, a nézők hangosan kifütyülték őket. Sokan azon is felháborodtak, hogy Meghan és Harry a legelső sorban kaptak helyet – még a sportlegendák, például Magic Johnson kosárlabdázó és Sandy Koufax, a Dodgers egykori sztárdobója előtt is. Egy kommentelő így foglalta össze a véleményét: „Kissé illetlen, hogy őket ültették Sandy Koufax elé. Ráadásul, ha Harry Kanadával is kötődik, miért nem a Blue Jays sapkát viseli?”