Meghan Markle megint lebukott, ez már több mint felháborító
A hétvégén zajlott le a baseball-világbajnokság idei megmérettetése, ahol számos híresség és sportoló is részt vett. Köztük természetesen Meghan Markle és Harry herceg is kilátogatott, de az otthonukban is figyelemmel követték az eseményeket.
Meghan Markle videóra vette az örömét, amelyet azzal okoztak neki, hogy az általa megnevezett kedvenc baseball csapata nyerte a szombati baseball-világbajnokságot. Ám a rajongók úgy vélik, hogy valami nincs rendben a videóval, sokkal inkább tűnik megjátszottnak, mintsen terméeszetes örömnek és boldogságnak.
Meghan Markle valóban nem örülne őszintén?
Meghan Markle szombat esti videója, amelyen a Los Angeles Dodgers győzelmét ünnepli a baseball-világbajnokságon, nagy felháborodást váltott ki – sokan „művi” és „idegesítő” jelenetnek tartják. Az Instagramon közzétett fekete-fehér felvételen Meghan fekete ruhában, önfeledten sikoltozva ugrál, majd odarohan a nyugágyban hátradőlve ülő férjéhez, Harry herceghez. Lehajol hozzá, átöleli és megcsókolja, majd barátnőjével, Kelly McKee Zajfennel együtt tovább ugrándozik örömében. A kétgyermekes anyuka nevetve kiáltja: „Ó, istenem!”, miközben Harry csak mosolyog felesége lelkesedésén. - írja a Page Six.
A közösségi oldalak kommentelői azonban kevésbé voltak elragadtatva. Sokan azt írták, hogy az egész jelenet „kínos” és „megrendezett”. Egy X-felhasználó (korábban Twitter) például így fogalmazott:
Idegesítő nézni. Tisztára kamu. Persze hogy nem volt megrendezett – hiszen a kamera pont ott volt, hogy mindent tökéletesen felvegyen. Nézzétek, mennyire boldogok vagyunk, mennyire szeretjük egymást! Van barátunk is, nem csak egy üveg bor.
Egy másik hozzászóló még keményebben fogalmazott: „Ez a kínosság csúcsa. El sem hiszem, hogy egykori királyi herceg most a felesége képzelt világában statisztaként szerepel.” Akadt, aki egyszerűen csak annyit írt: „Teljesen hamis az egész.” Zajfen viszont megpróbálta megmagyarázni, miért látszott úgy, mintha Harry unottan reagált volna: állítása szerint azért, mert a herceg valójában a Toronto Blue Jays csapatának drukkolt – még akkor is, ha a meccsen Dodgers-sapkát viselt. „Sajnálom, H, hogy a csapatod nem nyert, de az enyém iiiiiigen! Imádlak, Dodgers!” – írta a barátnője az Instagramon.
A pár egyébként nem kapott túl meleg fogadtatást a stadionban: amikor a kivetítőn megjelentek, a nézők hangosan kifütyülték őket. Sokan azon is felháborodtak, hogy Meghan és Harry a legelső sorban kaptak helyet – még a sportlegendák, például Magic Johnson kosárlabdázó és Sandy Koufax, a Dodgers egykori sztárdobója előtt is. Egy kommentelő így foglalta össze a véleményét: „Kissé illetlen, hogy őket ültették Sandy Koufax elé. Ráadásul, ha Harry Kanadával is kötődik, miért nem a Blue Jays sapkát viseli?”
A rajongók tehát kétkedve fogadták Meghan lelkes, kamerába illő örömkitörését – sokak szerint ez is csak egy újabb jelenet volt a hercegi pár gondosan megkomponált nyilvános szereplései közül.
