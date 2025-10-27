Nem hiszed el, milyen nagyok Meghan Markle és Harry herceg gyermekei!

Meghan Markle Instagramon osztott meg egy családi videót az október 31-ei halloween előtt. A felvétel jól megmutatja, mennyit nőttek Meghan Markle és Harry herceg gyermekei.

Meghan Markle és Harry herceg gyermekei már készülnek a halloweenre Fotó: Anadolu via AFP

Így játszanak Meghan Markle és Harry herceg gyermekei a tökfarmon

A sussexi hercegné ritka bepillantást engedett a családi életükbe, és megosztott egy Instagram-videót, amelyen a Sussex család egy tökfarmon töltött napját láthatjuk. A rövid klip széles mosolyokkal és aranyló őszi fénnyel kezdődik, ahogy Archie és Lilibet a tökökkel teli sorok között szaladgál, nevetgélve, miközben Harry a tökfaragókést a kezében tartva követi őket.

Egy másik jelenetben Harry herceget látjuk, amint koncentrálva vág bele egy hatalmas narancssárga tökbe, miközben gyermekei figyelik. Meghan, aki felveszi a pillanatot, a családi nevetést is rögzíti, majd egy egyszerű feliratot fűz hozzá a bejegyzéséhez: „Boldog vasárnapot.”

A rajongók gyorsan észrevették, mennyit nőttek a gyerekek. Archie, aki most hatéves, éppen édesapjának segít a tökmagok kiszedésében. Közben a négyéves kis Lilibet a közelben totyog, egy tökmintás pulóverben.

Meghan Markle, ahogyan arról korábban beszámoltunk, októberben is engedett egy kis bepillantást az életükbe, amikor a nemzetközi lánygyermekek napja alkalmából közzétett egy posztot Lilibetről. A rövid videóban Lilibet futkározott a kertben, miközben Meghan buzdította: „Hajrá, kislány!”

A tökfarmon készült videó az eddigi egyik legőszintébb bepillantás a kaliforniai család életébe, játékos, kötetlen, távol a királyi formalitásoktól – írja a The Sun.