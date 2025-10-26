Kínos: Meghan Markle öt év alatt a tizedik sajtósát is elveszítette

Meghan Markle öt év alatt már a tizedik sajtósát vesztette el, aki mindössze három hónap után mondott fel. Emily Robinson, sussex hercegének és hercegnéjének kommunikációs igazgatója néhány hete távozott posztjáról.

Meghan Markle kommunikációs igazgatója felmondott / Fotó: Getty Images / hot! magazin

Meghan Markle újabb alkalmazottat veszít el

Emily Robinson egyik barátja elárulta, hogy az alkalmazott úgy érezte, ideje elválnia Harry hercegtől és Meghan Markle-től.

Az ő döntése volt. Néhány héttel ezelőtt távozott. Ő nem az a fajta, aki könnyen feladja, szóval valószínűleg elég borzalmasak lehettek a körülmények, ha úgy döntött, elmegy

- idézi a Daily Star forrása.

Emily Robinson felügyelte a projektalapú munkát a Szeretettel, Meghan nagyon sikeres évadában, és további támogatást nyújtott a produkciós cégnek.

Kiváló munkát végzett és nagy sikerrel fejezte be ezeket a projekteket

- nyilatkozta Harry herceg és Meghan Markle szóvivője.

A korábbi igazgató LinkedIn profilján nem szerepel a sussexi hercegi párosnál végzett munkája, úgy tűnik saját vállalkozást népszerűsít. Elődje Deesha Tank júniusban távozott, ezenkívül Harry-éket otthagyta az Archwell korábbi operatív vezetője, Lianne Cashin és a kommunikációs vezető, Christine Weil Schirmer.

Harry és Meghan Los Angeles-i sajtótitkára, Kyle Boulia, valamint Charlie Gipson európai kommunikációs igazgató is lemondott posztjáról. Meghan Markle-t nem sokkal ezelőtt kemény kritika érte, mikor vihorászva hajtott el a autóval Diana hercegné halálának helyszíne előtt, sokak szerint meggondolatlan volt és sértő, Harry néhai édesanyja emléke előtt.