RETRO RÁDIÓ

Kínos: Meghan Markle öt év alatt a tizedik sajtósát is elveszítette

Mindössze 3 hónapig bírta, mielőtt távozott volna. Meghan Markle új munkaerő után nézhet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.26. 18:00
Meghan Markle kommunikációs igazgató Harry herceg

Meghan Markle öt év alatt már a tizedik sajtósát vesztette el, aki mindössze három hónap után mondott fel. Emily Robinson, sussex hercegének és hercegnéjének kommunikációs igazgatója néhány hete távozott posztjáról.

Meghan Markle
Meghan Markle kommunikációs igazgatója felmondott / Fotó: Getty Images / hot! magazin

Meghan Markle újabb alkalmazottat veszít el

Emily Robinson egyik barátja elárulta, hogy az alkalmazott úgy érezte, ideje elválnia Harry hercegtől és Meghan Markle-től.

Az ő döntése volt. Néhány héttel ezelőtt távozott. Ő nem az a fajta, aki könnyen feladja, szóval valószínűleg elég borzalmasak lehettek a körülmények, ha úgy döntött, elmegy

- idézi a Daily Star forrása.

Emily Robinson felügyelte a projektalapú munkát a Szeretettel, Meghan nagyon sikeres évadában, és további támogatást nyújtott a produkciós cégnek. 

Kiváló munkát végzett és nagy sikerrel fejezte be ezeket a projekteket

- nyilatkozta Harry herceg és Meghan Markle szóvivője.

A korábbi igazgató LinkedIn profilján nem szerepel a sussexi hercegi párosnál végzett munkája, úgy tűnik saját vállalkozást népszerűsít. Elődje Deesha Tank júniusban távozott, ezenkívül Harry-éket otthagyta az Archwell korábbi operatív vezetője, Lianne Cashin és a kommunikációs vezető, Christine Weil Schirmer.

Harry és Meghan Los Angeles-i sajtótitkára, Kyle Boulia, valamint Charlie Gipson európai kommunikációs igazgató is lemondott posztjáról. Meghan Markle-t nem sokkal ezelőtt kemény kritika érte, mikor vihorászva hajtott el a autóval Diana hercegné halálának helyszíne előtt, sokak szerint meggondolatlan volt és sértő, Harry néhai édesanyja emléke előtt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu