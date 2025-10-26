Kínos: Meghan Markle öt év alatt a tizedik sajtósát is elveszítette
Mindössze 3 hónapig bírta, mielőtt távozott volna. Meghan Markle új munkaerő után nézhet.
Meghan Markle öt év alatt már a tizedik sajtósát vesztette el, aki mindössze három hónap után mondott fel. Emily Robinson, sussex hercegének és hercegnéjének kommunikációs igazgatója néhány hete távozott posztjáról.
Meghan Markle újabb alkalmazottat veszít el
Emily Robinson egyik barátja elárulta, hogy az alkalmazott úgy érezte, ideje elválnia Harry hercegtől és Meghan Markle-től.
Az ő döntése volt. Néhány héttel ezelőtt távozott. Ő nem az a fajta, aki könnyen feladja, szóval valószínűleg elég borzalmasak lehettek a körülmények, ha úgy döntött, elmegy
- idézi a Daily Star forrása.
Emily Robinson felügyelte a projektalapú munkát a Szeretettel, Meghan nagyon sikeres évadában, és további támogatást nyújtott a produkciós cégnek.
Kiváló munkát végzett és nagy sikerrel fejezte be ezeket a projekteket
- nyilatkozta Harry herceg és Meghan Markle szóvivője.
A korábbi igazgató LinkedIn profilján nem szerepel a sussexi hercegi párosnál végzett munkája, úgy tűnik saját vállalkozást népszerűsít. Elődje Deesha Tank júniusban távozott, ezenkívül Harry-éket otthagyta az Archwell korábbi operatív vezetője, Lianne Cashin és a kommunikációs vezető, Christine Weil Schirmer.
Harry és Meghan Los Angeles-i sajtótitkára, Kyle Boulia, valamint Charlie Gipson európai kommunikációs igazgató is lemondott posztjáról. Meghan Markle-t nem sokkal ezelőtt kemény kritika érte, mikor vihorászva hajtott el a autóval Diana hercegné halálának helyszíne előtt, sokak szerint meggondolatlan volt és sértő, Harry néhai édesanyja emléke előtt.
