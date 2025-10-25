Ez Meghan Markle titkos terve arra az esetre, ha Vilmos megfosztaná a királyi címtől

A királyi címek sorsa és azok visszavonásának joga az utóbbi időben egyre fontosabb kérdéssé vált a palota falain belül. Mintegy 8 700 kilométerre Kaliforniában Meghan Markle és Harry herceg is foglalkozhat a témával. A heti királyi híreket az a jelentés uralta, hogy II. Erzsébet halála után András herceg már nem használhatja a yorki hercegi címet és az ezzel járó kitüntetéseket – írja a Daily Mail.

András 2022-es nyilvános visszavonulása után Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatti botrány miatt most újabb csapást kapott: a címek teljes visszavonását. A döntést András herceg közleménye szerint Károly királlyal és a királyi család szélesebb körével való konzultáció után hozták meg. Úgy fest, a királyi család szükség esetén határozottan cselekszik a címek visszavonásával, hogy megvédje hírnevét.

Tom Sykes, a The Daily Beast jól értesült királyi tudósítója szerint, amikor Vilmos herceg lesz a király, hivatalosan is visszavonhatja Meghan és Harry hercegi címeit. A Sussexek viselkedése a királyi szereptől való visszalépésük óta nem hasonlítható András herceg elleni vádak súlyosságához, de a heti fejlemények azt mutatják, hogy a modern királyi család nem hajlandó elkerülni a botrányt, és képes határozottan fellépni, ha a címek fenntarthatatlanná válnak.

A közelmúltban Vilmos herceg szerepet játszott András címének visszavonásában, ami újra felélesztette a találgatásokat arról, hogy a jövő királya milyen szándékokkal viseltetik Harry és Meghan címével kapcsolatban. A Sussexek már talán előkészítették a lépést arra az esetre, ha címeiket visszavonnák, azzal a céllal, hogy megőrizzék márkájukat.

Meghan Markle már névként hivatkozik hercegi címére

Egy figyelemre méltó példa erre Meghan Netflix-sorozatának első évadából származik. Egy jelenetben, amikor Mindy Kaling az amerikai gyorsétterem iránti tinédzserkori rajongásáról viccelődött, Meghan korrigálta a vendéget:

Olyan vicces, hogy mindig 'Meghan Markle'-nek hívsz – tudod, most Sussex vagyok. Amikor gyerekeid lesznek, és azt mondod: ‘Én osztozom a nevemen a gyermekeimmel.’ És ez olyan… nem is tudtam, mennyire jelentős lesz számomra, de sokat jelent, hogy azt mondhatom: ‘Ez a családi nevünk, a mi kis családi nevünk.’

– mondta.