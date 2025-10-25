RETRO RÁDIÓ

Ez Meghan Markle titkos terve arra az esetre, ha Vilmos megfosztaná a királyi címtől

Szakértők szerint a Sussex nevet családi identitássá alakítja. Meghan Markle ezzel biztosítaná a hercegi címhez fűződő márkát arra az esetre, ha a királyi család visszavonná a címeket.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.25. 18:00
királyi család András herceg Meghan Markle Harry herceg

A királyi címek sorsa és azok visszavonásának joga az utóbbi időben egyre fontosabb kérdéssé vált a palota falain belül. Mintegy 8 700 kilométerre Kaliforniában Meghan Markle és Harry herceg is foglalkozhat a témával. A heti királyi híreket az a jelentés uralta, hogy II. Erzsébet halála után András herceg már nem használhatja a yorki hercegi címet és az ezzel járó kitüntetéseket – írja a Daily Mail.

Meghan Markle ezzel biztosítaná a hercegi címhez fűződő márkát arra az esetre, ha a királyi család visszavonná a címeket.
Meghan Markle ezzel biztosítaná a hercegi címhez fűződő márkát arra az esetre, ha a királyi család visszavonná a címeket. Fotó: Anadolu via AFP

András 2022-es nyilvános visszavonulása után Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatti botrány miatt most újabb csapást kapott: a címek teljes visszavonását. A döntést András herceg közleménye szerint Károly királlyal és a királyi család szélesebb körével való konzultáció után hozták meg. Úgy fest, a királyi család szükség esetén határozottan cselekszik a címek visszavonásával, hogy megvédje hírnevét.

Tom Sykes, a The Daily Beast jól értesült királyi tudósítója szerint, amikor Vilmos herceg lesz a király, hivatalosan is visszavonhatja Meghan és Harry hercegi címeit. A Sussexek viselkedése a királyi szereptől való visszalépésük óta nem hasonlítható András herceg elleni vádak súlyosságához, de a heti fejlemények azt mutatják, hogy a modern királyi család nem hajlandó elkerülni a botrányt, és képes határozottan fellépni, ha a címek fenntarthatatlanná válnak.

A közelmúltban Vilmos herceg szerepet játszott András címének visszavonásában, ami újra felélesztette a találgatásokat arról, hogy a jövő királya milyen szándékokkal viseltetik Harry és Meghan címével kapcsolatban. A Sussexek már talán előkészítették a lépést arra az esetre, ha címeiket visszavonnák, azzal a céllal, hogy megőrizzék márkájukat. 

Meghan Markle már névként hivatkozik hercegi címére

Egy figyelemre méltó példa erre Meghan Netflix-sorozatának első évadából származik. Egy jelenetben, amikor Mindy Kaling az amerikai gyorsétterem iránti tinédzserkori rajongásáról viccelődött, Meghan korrigálta a vendéget: 

Olyan vicces, hogy mindig 'Meghan Markle'-nek hívsz – tudod, most Sussex vagyok. Amikor gyerekeid lesznek, és azt mondod: ‘Én osztozom a nevemen a gyermekeimmel.’ És ez olyan… nem is tudtam, mennyire jelentős lesz számomra, de sokat jelent, hogy azt mondhatom: ‘Ez a családi nevünk, a mi kis családi nevünk.’

– mondta.

Márciusban a People magazinnak adott interjújában Meghan ismét hangsúlyozta: 

Ez a mi közös nevünk családként, és azt hiszem, nem is ismertem fel, mennyire lesz számomra jelentős, amíg gyermekeink nem születtek. Imádom, hogy Archie, Lili, H és én mind ugyanazzal a névvel rendelkezünk. Sokat jelent számomra

A Drew Barrymore Show-ban a műsorvezető „Meghan Sussex”-ként mutatta be őt, és egy Bloomberg-interjúban a riporter, Emily Chung, megkérdezte, vajon hivatalosan is felvette-e a 'Meghan Sussex' nevet. Meghan ügyesen kitért a kérdés elől, majd a következőket mondta: 

Ez egy hercegség. Ez az igazság. De végső soron igen, a hivatalos nevem Meghan, Sussex hercegné, de a Sussex számunkra családi névként működik, és ez az a név, amit a gyerekeinkkel is osztunk

Ahogy Meghan és Harry az Egyesült Államokban folytatják útjukat, kapcsolatuk a királyi család központi tagjaival egyre lazább. Elképzelhető, hogy egy napon Károly király, vagy inkább utóda, okot talál a Sussexi hercegi címek hivatalos visszavonására. Meghan stratégiai lépése, hogy a „Sussex” nevet de facto családi névként használja, ügyes előrelátásnak tűnik. A királyi cím átalakítása családi identitássá biztosítja, hogy a királyi kapcsolat fennmaradjon, még ha a hivatalos címeket egy napon vissza is vonnák.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu