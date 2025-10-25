Ez Meghan Markle titkos terve arra az esetre, ha Vilmos megfosztaná a királyi címtől
Szakértők szerint a Sussex nevet családi identitássá alakítja. Meghan Markle ezzel biztosítaná a hercegi címhez fűződő márkát arra az esetre, ha a királyi család visszavonná a címeket.
A királyi címek sorsa és azok visszavonásának joga az utóbbi időben egyre fontosabb kérdéssé vált a palota falain belül. Mintegy 8 700 kilométerre Kaliforniában Meghan Markle és Harry herceg is foglalkozhat a témával. A heti királyi híreket az a jelentés uralta, hogy II. Erzsébet halála után András herceg már nem használhatja a yorki hercegi címet és az ezzel járó kitüntetéseket – írja a Daily Mail.
András 2022-es nyilvános visszavonulása után Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatti botrány miatt most újabb csapást kapott: a címek teljes visszavonását. A döntést András herceg közleménye szerint Károly királlyal és a királyi család szélesebb körével való konzultáció után hozták meg. Úgy fest, a királyi család szükség esetén határozottan cselekszik a címek visszavonásával, hogy megvédje hírnevét.
Tom Sykes, a The Daily Beast jól értesült királyi tudósítója szerint, amikor Vilmos herceg lesz a király, hivatalosan is visszavonhatja Meghan és Harry hercegi címeit. A Sussexek viselkedése a királyi szereptől való visszalépésük óta nem hasonlítható András herceg elleni vádak súlyosságához, de a heti fejlemények azt mutatják, hogy a modern királyi család nem hajlandó elkerülni a botrányt, és képes határozottan fellépni, ha a címek fenntarthatatlanná válnak.
A közelmúltban Vilmos herceg szerepet játszott András címének visszavonásában, ami újra felélesztette a találgatásokat arról, hogy a jövő királya milyen szándékokkal viseltetik Harry és Meghan címével kapcsolatban. A Sussexek már talán előkészítették a lépést arra az esetre, ha címeiket visszavonnák, azzal a céllal, hogy megőrizzék márkájukat.
Meghan Markle már névként hivatkozik hercegi címére
Egy figyelemre méltó példa erre Meghan Netflix-sorozatának első évadából származik. Egy jelenetben, amikor Mindy Kaling az amerikai gyorsétterem iránti tinédzserkori rajongásáról viccelődött, Meghan korrigálta a vendéget:
Olyan vicces, hogy mindig 'Meghan Markle'-nek hívsz – tudod, most Sussex vagyok. Amikor gyerekeid lesznek, és azt mondod: ‘Én osztozom a nevemen a gyermekeimmel.’ És ez olyan… nem is tudtam, mennyire jelentős lesz számomra, de sokat jelent, hogy azt mondhatom: ‘Ez a családi nevünk, a mi kis családi nevünk.’
– mondta.
Márciusban a People magazinnak adott interjújában Meghan ismét hangsúlyozta:
Ez a mi közös nevünk családként, és azt hiszem, nem is ismertem fel, mennyire lesz számomra jelentős, amíg gyermekeink nem születtek. Imádom, hogy Archie, Lili, H és én mind ugyanazzal a névvel rendelkezünk. Sokat jelent számomra
A Drew Barrymore Show-ban a műsorvezető „Meghan Sussex”-ként mutatta be őt, és egy Bloomberg-interjúban a riporter, Emily Chung, megkérdezte, vajon hivatalosan is felvette-e a 'Meghan Sussex' nevet. Meghan ügyesen kitért a kérdés elől, majd a következőket mondta:
Ez egy hercegség. Ez az igazság. De végső soron igen, a hivatalos nevem Meghan, Sussex hercegné, de a Sussex számunkra családi névként működik, és ez az a név, amit a gyerekeinkkel is osztunk
Ahogy Meghan és Harry az Egyesült Államokban folytatják útjukat, kapcsolatuk a királyi család központi tagjaival egyre lazább. Elképzelhető, hogy egy napon Károly király, vagy inkább utóda, okot talál a Sussexi hercegi címek hivatalos visszavonására. Meghan stratégiai lépése, hogy a „Sussex” nevet de facto családi névként használja, ügyes előrelátásnak tűnik. A királyi cím átalakítása családi identitássá biztosítja, hogy a királyi kapcsolat fennmaradjon, még ha a hivatalos címeket egy napon vissza is vonnák.
