A szakértő most elárulta: Harry lehet a következő, aki elveszíti a címeit?

A napokban nagy vihart kavart az a hír, miszerint András, III. Károly brit király testvére lemondott minden királyi címéről. Az oka ennek az volt, hogy az egykori yorki herceg súlyos botrányba keveredett az elítélt pedofil üzletember, Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt, valamint, mert szexuális zaklatással is megvádolták korábban. A király idősebbik fia, Vilmos herceg korábban nyíltan bejelentette, amennyiben trónra lép, komoly változásokat fog bevezetni. Sokan ezt úgy értelmezik, hogy a walesi herceg keményebb fellépést kíván alkalmazni a nem dolgozó királyi családtagokkal, például András és az öccse, Harry herceggel szemben.

Ezért nem fogja soha megfosztani a címeitől Vilmos Harryt / Fotó: Max Mumby/Indigo / Getty Images

A szakértő elárulta: vajon megfosztja a királyi címétől Vilmos Harryt?

Noha ezt sohasem mondta ki, többen úgy vélik, Vilmos határozottan ellene volt annak, hogy András és Harry továbbra is használják a hercegi címüket, mert negatív fényt vetnek a királyi családra. Míg a 65 éves András a múlt héten megerősítette, hogy többé nem fogja használni a királyi címeit, addig Harry továbbra is viseli a sussexi herceg titulust. Teszi mindezt annak ellenére, hogy a feleségével, Meghan Markle-lel immár öt éve maguk mögött hagyták az Egyesült Királyságot, valamint a királyi családot is, ráadásul nemegyszer nyilvánosan kritizálták annak tagjait.

A jelenlegi uralkodó, Károly király eddig nem adta jelét annak, hogy meg kívánná fosztani a kisebbik fiát a címétől, sokan ellenben úgy vélekednek, Vilmos ezt meg fogja lépni, habár parlamenti törvényre van szükség a hercegségi és a hercegi cím hivatalos eltávolításához. Egy királyi kommentátor ellenben kijelentette, a walesi herceg nem fog ilyen radikális lépéshez folyamodni.

Nem tudom elképzelni, hogy Vilmos így cselekedne a saját testvérével szemben, függetlenül attól, hogy mennyire dühös Harryre

– nyilatkozta a szakértő, Christopher Andersen, hozzátéve, Vilmos valószínűleg nehéznek találná ezt a helyzetet.