Vilmos herceg bekeményít: 6 családtag hercegi címét veszi el koronázása után – Harry családja sem kivétel
Az Egyesült Királyságban jelentős változások várhatók a királyi családban, miután András yorki herceg bejelentette, hogy lemond minden fennmaradó címéről és kitüntetéséről, beleértve a York hercege címet is. Az intézkedést várhatóan Vilmos herceg koronázása után egy végrehajtó királyi rendelettel fogják hivatalosan végrehajtani.
Az intézkedést várhatóan Vilmos herceg koronázása után egy végrehajtó királyi rendelettel fogják hivatalosan végrehajtani, amelyet a parlament az uralkodás első heteiben ratifikál. A dokumentum nemcsak András címét érinti, hanem a nem dolgozó királyi családtagok – így Beatrix hercegnő, Eugénia hercegnő, Harry herceg, Archie herceg és Lilibet hercegnő – hercegi címeit is megvonja – írja az Express.
Tom Sykes a Daily Beastnek elmondta: „Vilmos herceg megvonja András hercegtől, valamint minden más, nem dolgozó királyi családtagtól a királyi felség és hercegi címet, amikor trónra lép. A drámai változást egy végrehajtó királyi rendelettel, úgynevezett »letters patent«-tel hajtják végre, amelyet a parlament ratifikál Vilmos király uralkodásának első heteiben. Ez nemcsak Andrást, hanem Beatrix hercegnőt, Eugénia hercegnőt, Harry herceget, Archie herceget és Lilibet hercegnőt is érinti.”
A királyi családhoz közel álló források szerint András „vonakodott” lemondani címéről, és közönséges polgárrá válni, ugyanakkor a változás elkerülhetetlen. Sarah Ferguson, András korábbi felesége, a hírek szerint szintén elvesztette a York hercegnője címét.
Beatrix hercegnő és Eugénia hercegnő jelenleg nem dolgozó királyi családtagok, és saját karrierrel rendelkeznek: Beatrix egy technológiai vállalatnál, az Afinitinél dolgozik stratégaként, Eugénia pedig a londoni Hauser & Wirth galéria igazgatója. András jelenleg még mindig York hercegeként szerepel a királyi család honlapján, de ez a közeljövőben várhatóan megváltozik, és egyszerűen csak András hercegként hivatkoznak majd rá.
Vilmos herceg Harry és Meghan gyermekeit sem kíméli
Harry herceg és Meghan Markle 2020 januárjában jelentették be, hogy lemondanak a vezető, aktívan dolgozó királyi családtagok státuszról, jelenleg Kaliforniában élnek gyermekeikkel. És ezúttal Archie herceg és Lilibet hercegnő hercegi címei is veszélybe kerülhetnek Vilmos uralkodása alatt.
A változások a királyi protokoll és a címek történetében jelentős precedenst teremthetnek, és a Buckingham-palota hamarosan hivatalosan is frissíti a weboldalát az új helyzetnek megfelelően.
