Vilmos herceg bekeményít: 6 családtag hercegi címét veszi el koronázása után – Harry családja sem kivétel

Az Egyesült Királyságban jelentős változások várhatók a királyi családban, miután András yorki herceg bejelentette, hogy lemond minden fennmaradó címéről és kitüntetéséről, beleértve a York hercege címet is. Az intézkedést várhatóan Vilmos herceg koronázása után egy végrehajtó királyi rendelettel fogják hivatalosan végrehajtani.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.21. 11:30
Módosítva: 2025.10.21. 12:31
Vilmos herceg András herceg királyi család Meghan Markle Harry herceg

Az intézkedést várhatóan Vilmos herceg koronázása után egy végrehajtó királyi rendelettel fogják hivatalosan végrehajtani, amelyet a parlament az uralkodás első heteiben ratifikál. A dokumentum nemcsak András címét érinti, hanem a nem dolgozó királyi családtagok – így Beatrix hercegnő, Eugénia hercegnő, Harry herceg, Archie herceg és Lilibet hercegnő – hercegi címeit is megvonja – írja az Express.

Tom Sykes a Daily Beastnek elmondta: „Vilmos herceg megvonja András hercegtől, valamint minden más, nem dolgozó királyi családtagtól a királyi felség és hercegi címet, amikor trónra lép. A drámai változást egy végrehajtó királyi rendelettel, úgynevezett »letters patent«-tel hajtják végre, amelyet a parlament ratifikál Vilmos király uralkodásának első heteiben. Ez nemcsak Andrást, hanem Beatrix hercegnőt, Eugénia hercegnőt, Harry herceget, Archie herceget és Lilibet hercegnőt is érinti.”

A királyi családhoz közel álló források szerint András „vonakodott” lemondani címéről, és közönséges polgárrá válni, ugyanakkor a változás elkerülhetetlen. Sarah Ferguson, András korábbi felesége, a hírek szerint szintén elvesztette a York hercegnője címét.

Beatrix hercegnő és Eugénia hercegnő jelenleg nem dolgozó királyi családtagok, és saját karrierrel rendelkeznek: Beatrix egy technológiai vállalatnál, az Afinitinél dolgozik stratégaként, Eugénia pedig a londoni Hauser & Wirth galéria igazgatója. András jelenleg még mindig York hercegeként szerepel a királyi család honlapján, de ez a közeljövőben várhatóan megváltozik, és egyszerűen csak András hercegként hivatkoznak majd rá.

Vilmos herceg Harry és Meghan gyermekeit sem kíméli

Harry herceg és Meghan Markle 2020 januárjában jelentették be, hogy lemondanak a vezető, aktívan dolgozó királyi családtagok státuszról, jelenleg Kaliforniában élnek gyermekeikkel. És ezúttal Archie herceg és Lilibet hercegnő hercegi címei is veszélybe kerülhetnek Vilmos uralkodása alatt.

A változások a királyi protokoll és a címek történetében jelentős precedenst teremthetnek, és a Buckingham-palota hamarosan hivatalosan is frissíti a weboldalát az új helyzetnek megfelelően.

 

