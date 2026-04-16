Harry hercegnek le kellett számolnia az aggasztó múltjával, mielőtt apa lett

Harry herceg megnyílt a terápiával való kapcsolatáról, és annak apaságára gyakorolt hatásáról. Sussex hercege ausztráliai látogatása alkalmával Melbourne-ben beszélt egy Movember elnevezésű rendezvényen.

Harry hercegnek le kellett számolnia múltjával (Fotó: AFP)

A Movember az apaság témájára fókuszált, hiszen egy globális adománygyűjtő szervezet, amely már 2003 óta a férfiak egészségével foglalkozik, különösképpen felhívja a figyelmet a prosztatarákra és a nemi rákra, a mentális egészségre, valamint az öngyilkosság megelőzésére – írja a People.

Harry herceg a terápia mellett döntött

A 41 éves Harry herceg elmagyarázta, hogy mielőtt Meghan Markle-el két gyermekük szülei lettek, terápiára járt.

A terápia lényege az, hogy a legjobb verziódat akarod adni a gyermekeidnek

– vallotta be egy beszélgetés során.

És tudtam, hogy vannak olyan dolgok a múltamban, amelyekkel foglalkoznom kell, így felkészítettem magam, hogy megtisztuljak a múltamtól.

Archie herceg születése előtt azt mondta Harry hercegnek a terapeutája: „tudatosítsa magában, hogyan érez a baba születésekor”. Harry herceg emlékszik, hogy az első napokban nem érezte a kötődést, mert elmondása szerint: „a feleségem volt az, aki ezt az életet megalkotta, én pedig csak a szemtanúja voltam.”

A herceg úgy foglalta össze mondanivalóját, hogy emlékeztette az édesapákat arra, nincsenek egyedül, amikor a szülőség mikéntjeiben navigálnak: „Most azokhoz az apákhoz szólok, akik nemsokára apává válnak: Igen, zavaros lesz. Érzelmi hullámvasút lesz, de ne legyél szigorú magadhoz!”