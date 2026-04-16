Harry hercegnek le kellett számolnia az aggasztó múltjával, mielőtt apa lett

Egy rendezvényen beszélt az apaságról és a mentális egészségről. Harry herceg emlékeztette az édesapákat, hogy nincsenek egyedül.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.16. 11:00
harry herceg apaság Meghan Markle egészség

Harry herceg megnyílt a terápiával való kapcsolatáról, és annak apaságára gyakorolt hatásáról. Sussex hercege ausztráliai látogatása alkalmával Melbourne-ben beszélt egy Movember elnevezésű rendezvényen.

Harry herceg és Meghan Markle
Harry hercegnek le kellett számolnia múltjával (Fotó: AFP)

A Movember az apaság témájára fókuszált, hiszen egy globális adománygyűjtő szervezet, amely már 2003 óta a férfiak egészségével foglalkozik, különösképpen felhívja a figyelmet a prosztatarákra és a nemi rákra, a mentális egészségre, valamint az öngyilkosság megelőzésére – írja a People.

Harry herceg a terápia mellett döntött

A 41 éves Harry herceg elmagyarázta, hogy mielőtt Meghan Markle-el két gyermekük szülei lettek, terápiára járt.

A terápia lényege az, hogy a legjobb verziódat akarod adni a gyermekeidnek

– vallotta be egy beszélgetés során. 

És tudtam, hogy vannak olyan dolgok a múltamban, amelyekkel foglalkoznom kell, így felkészítettem magam, hogy megtisztuljak a múltamtól.

Archie herceg születése előtt azt mondta Harry hercegnek a terapeutája: „tudatosítsa magában, hogyan érez a baba születésekor”. Harry herceg emlékszik, hogy az első napokban nem érezte a kötődést, mert elmondása szerint: „a feleségem volt az, aki ezt az életet megalkotta, én pedig csak a szemtanúja voltam.”

A herceg úgy foglalta össze mondanivalóját, hogy emlékeztette az édesapákat arra, nincsenek egyedül, amikor a szülőség mikéntjeiben navigálnak: „Most azokhoz az apákhoz szólok, akik nemsokára apává válnak: Igen, zavaros lesz. Érzelmi hullámvasút lesz, de ne legyél szigorú magadhoz!”

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
