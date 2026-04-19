II. Erzsébet forog a sírjában – Valójában erről szól Meghan jótékonysági körútja?

A királyi családhoz közel álló forrás megdöbbentő dologra hívta fel a figyelmet: Meghan Markle férjével, Harry herceggel közös ausztrál útja során a jótékonysági állomásokat a ruhái reklámozására használja fel.

Meghan Markle és Harry herceg jelenleg az ausztráliai körútján tevékenykedik (Fotó: AFP)

Meghan Markle és Harry herceg jótékonysági körútja valójában erről szól?

A sussexi hercegné ugyanis nemcsak jótékonykodni érkezett, mivel közben csendben elindította saját divatldalát a OneOff platformon, ahol bárki megveheti a ruháit. Meghan nemcsak reklámozza a darabokat, de a hírek szerint az eladásokból is szépen részesül.

A királynő forogna a sírjában!

– súgta felháborodva egy bennfentes, miután rámutatott, mivel rukkolt elő Meghan Markle az ausztrál körútján.

A botrány pénteken robbant ki, amikor felkerült az oldalra egy fotó, amin Meghan mosolyogva találkozik a Bondi Beach-i brutális támadás túlélőivel, amely 15 ember életét követelte. A kép azonban nem az együttérzésről szólt, hanem arról, hogy milyen szettet viselt a hercegné, és miként lehet annak darabjait megvásárolni több száz dollárért.

A képet még aznap villámgyorsan leszedték, és lecserélték egy „ártatlanabb” utcai fotóra.

Meghan tegnap egész nap ezt a szettet viselte a nappali programjai során, beleértve azokat az időket is, amikor Sydneyt élvezte és egy hajókiránduláson vett részt. A OneOff időnként a Gettytől vesz át képeket, de Meghan csapata szorosan együttműködik velük annak érdekében, hogy jóváhagyott fotókat használjanak, és szükség esetén korrigáljanak

– magyarázta a hercegné szóvivője.

Rendben van, ha pénzt keresnek, de az, hogy halálos beteg gyerekekkel való találkozás után pár órával pénzért reklámozod a «kórházi outfitedet»? Ez egyszerűen felfoghatatlan. A királynő ilyet még elképzelni sem tudott volna!

– jelentette ki egy bennfentes.

Miközben a botrány egyre dagad, Meghan és Harry folytatta ausztrál körútját. A hercegné például egy exkluzív női rendezvényen is feltűnt Sydneyben, ahol a rajongók több mint 3000 dollárt fizettek a részvételért és még egy közös fotóért is sorban állhattak. A pletykák szerint Meghan ezért a rövid megjelenésért 150 ezer dollárt (46 millió forint) kapott.