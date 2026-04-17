Meghan Markle-t tíz éven át minden egyes nap zaklatták a közösségi médiában

Meghan Markle megjegyzései a harmadik napon hangzottak el, miközben Harry herceggel együtt Ausztráliában tartózkodtak. A 44 éves Meghan és a 41 éves Harry Melbourne-ben, a Swinburne University of Technology egyetemen jelent meg, ahol fiatal hallgatókkal beszélgettek a mentális egészségről.

Harry herceg és Meghan Markle Melborune-ben. Fotó: AFP

Meghan Markle: Én voltam a leginkább zaklatott ember az egész világon

A hercegné arra biztatta a jelenlévőket, hogy maradjanak erősek a közösségi médiás zaklatással szemben, miközben kitért arra is, milyen hatással vannak ezek a platformok a fiatalokra. Saját élményeit is megosztva azt mondta: „Ebben van személyes tapasztalatom, ezért szeretek figyelni, mert számomra ez nagyon is ismerősen cseng. Immár tíz éve, minden egyes nap tíz éven át zaklattak és támadtak. Én voltam a leginkább zaklatott ember az egész világon. Még mindig itt vagyok.”

Férje, Harry is beszélt a mentális egészségéről a sussexiek ausztráliai útja során. Elmondta, hogy élete során voltak időszakok, amikor „elveszettnek, elárultnak vagy teljesen tehetetlennek” érezte magát. Mindezt a melbourne-i InterEdge Summit rendezvényen mondta el, ahol a munkahelyi vezetésről, a pszichoszociális biztonságról és az emberi kapcsolódásról tartott beszédet, miközben Sussex hercegnéje a közönség soraiban figyelte.

Sokszor volt, hogy túlterheltnek éreztem magam. Voltak idők, amikor elveszettnek, elárultnak vagy teljesen tehetetlennek éreztem magam. Voltak idők, amikor a nyomás – kívülről és belülről is – állandónak tűnt. És voltak pillanatok, amikor ezek ellenére úgy kellett megjelennem, mintha minden rendben lenne, nehogy cserben hagyjak bárkit. Sok éven át érzéketlenné váltam minderre, és talán akkor könnyebb is volt így, de még nem voltak meg az eszközeim ahhoz, hogy kezelni tudjam.

Később ugyanazon a csúcstalálkozón Sussex hercege arról is beszélt, hogy „soha nem akart dolgozó királyi családtag lenni”, mert ez ölte meg az édesanyját, Diana hercegnét.

Nem akarom ezt a munkát. Nem akarom ezt a szerepet – akármerre is tart ez, nekem ez nem tetszik.

– jelentette ki határozottan Harry, hozzátéve az összegyűlt egyetemistáknak, hogy a közösségi média „rengeteg ember számára vezetett hatalmas magányhoz”. Mind a herceg, mind a hercegné korábban is kampányolt a közösségi média káros hatásainak tudatosításáért – írja a The Sun.