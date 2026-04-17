Éveken át elveszettnek érezte magát anyja halála után Harry herceg

Harry herceg ausztráliai útjának harmadik napján érzelmes beszédet mondott Melbourne-ben, ahol megnyitotta az eseményt. A felszólalás nem sokkal azután hangzott el, hogy felesége, Meghan Markle nyíltan beszélt arról, hogy szerinte ő „a legtöbbet trollkodott ember a világon”.

Harry herceg a elszenvedett veszteségéről beszélt

Harry herceg megkérdőjelezte a királyi pozícióját az édesanyja miatt

A sussexi herceg a rendezvényen a mentális biztonságról beszélt és megrendítő őszinteséggel idézte fel édesanyja, Diana hercegnő elvesztését is. Elárulta, hogy fiatalon kifejezetten elutasította a királyi szerepet.

Miután anyukám meghalt a 13. születésnapom előtt, azt gondoltam: »Nem akarom ezt a munkát. Nem akarom ezt a szerepkört. Bármerre is tart ez az egész, nem tetszik.« Ez megölte az anyámat, én pedig nagyon elleneztem, és évekig homokba dugtam a fejem. Végül rájöttem – várjunk csak, ha valaki más lenne ebben a helyzetben, hogyan tudná a lehető legjobban kihasználni ezt a platformot, a benne rejlő lehetőségeket és az ehhez kapcsolódó erőforrásokat arra, hogy valódi változást érjen el a világban? És mit szeretne tőlem az anyám? És ez nagyon megváltoztatta a saját nézőpontomat

Harry herceg arról is beszélt, hogy éveken át elveszettnek, elárultnak és tehetetlennek érezte magát. Később azonban megváltozott a gondolkodása és rájött, hogy a helyzetét arra is használhatja, hogy pozitív változásokat érjen el a világban.

Harry herceg beszédében arról is őszintén mesélt, milyen lelki terheket cipelt élete során, és hogyan küzdött meg a veszteséggel és a rá nehezedő nyomással. Beszélt arról is, milyen volt gyerekként folyamatos figyelem alatt felnőni, miközben feldolgozhatatlan veszteséggel kellett szembenéznie. A herceg bevallotta, hogy sokszor érezte magát túlterheltnek, voltak időszakok, amikor elveszettnek, elárultnak vagy teljesen tehetetlennek érezte magát, miközben a külső és belső nyomás folyamatosan jelen volt az életében. Harry herceg gyakran úgy tett, mintha minden rendben lenne, nehogy csalódást okozzon másoknak, írja a Mirror.