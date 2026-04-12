Erre senki sem számított: Vilmos herceg felvette a kapcsolatot elidegenített és kiközösített nagybátyjával

Egy új, királyi családról szóló könyv derített fényt hatalmas titokra: Vilmos herceg kapcsolatba lépett András exherceggel, miután kiutasították őt a családból.

Vilmos herceg elbeszélgetett nagybátyjával Fotó: AFP

Miért beszélt Vilmos herceg nagybátyjával?

Az Elizabeth II: In Private. In Public című életrajzban Robert Hardman királyi szerző azt írja, hogy a walesi herceg felvette a kapcsolatot Andrással, hogy „részvétét nyilvánítsa” címei elvesztése miatt.

András exherceget megfosztották címeitől, majd a királyi otthonából is kilakoltatták, miután Jeffrey Epsteinnel való kapcsolata nyilvánosságra került.

Hardman új könyve azt állítja, hogy Andrást nagyon meghatotta, hogy Vilmos herceg egyike volt azon kevés embernek, akik megkeresték. Az állítás annak ellenére hangzik el, hogy gyakran felmerült: Vilmos herceg keményebb vonalat szeretne képviselni Andrással szemben, mint a királyi család többi tagja.

Idén év elején Russell Myers rovatvezető elmondta, hogy Vilmos herceg volt az, aki arra buzdította édesapját, hogy foglaljanak határozottabb álláspontot Andrással kapcsolatban.

Mr. Myers ezt írta:

A történteket követően Vilmos az apjához fordult, és könyörgött neki és a királynőnek, hogy azonnal cselekedjenek. Ezt nemcsak a közvélemény negatív reakciója miatt, hanem a saját jövőjéért is kérte.

Egy forrás elárulta, hogy Vilmos herceg úgy vélte, Andrást egyedül kell hagyni, mert magától keveredett a zűrzavarba, és a családtól távol kell megoldania a problémáit.

Mindezek ellenére úgy tűnik, a herceg mégis beszélt nagybátyjával, azt viszont nem tudni, milyen hozzáállással, vagy mi is hangzott el a beszélgetés során - írja az Express.