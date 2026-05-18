Bárcsak ne tettem volna meg! – plasztikai műtétjéről vallott az álomtestű fitneszmodell
Kiderült a szó szerint fájdalmas igazság. Az álomtestű fitneszmodell mellbevágó dolgokat mondott.
A kaliforniai fitneszmodell, Cheyenne Caspary tökéletes testét mindenki irigylésre méltónak találta, azonban a felszín alatt szörnyű fájdalmak és eldeformálódott implantátumok rejtőztek. A 35 éves nő most megtörte a csendet, és elárulta, hogy annyira megbánta a beavatkozást, hogy legszívesebben kitörölné az elmúlt 15 évet, és megosztotta azt a végzetes hibát, amit a legtöbb nő elkövet, mielőtt úgy dönt, hogy kés alá fekszik.
Megdöbbentő titkot rejtett a gyönyörű fitneszmodell tökéletes teste
Évekig titokban tudta tartani a félresikerült mellplasztikai műtétek okozta fájdalmakat és torzulásokat Cheyenne Caspary . A szépség mindössze 20 éves volt, amikor egy dús C-kosárra vágyott, azonban hamar rosszra fordultak a dolgok. A fitneszmodell, aki két gyötrelmes beavatkozáson esett át, évekig tartó elégedetlenség után a közösségi médiához fordult, hogy megossza a történetét, és feltárja a plasztikai sebészek sötét titkait.
Az első beavatkozás után egy fájdalmas szövődménnyel kellett szembenéznie, ugyanis a kapszuláris kontraktúra miatt megkeményedtek a mellei. A második műtétjére pedig a sebésze „beszélte rá”, és a végeredmény valóságos katasztrófa lett: a beültetett implantátumok egyszerűen elmozdultak és lecsúsztak a helyükről.
Cheyenne Caspary szerint az igazi problémát az izom feletti mellimplantátum okozta, amitől a mellei nemcsak természetellenes hatást keltettek, de rendkívül kényelmetlenek is voltak. A fitneszmodell most megtörve vallott arról a döntésről, amit a leginkább megbánt:
„Bárcsak ne tettem volna meg! Nem voltam elég magabiztos ahhoz, hogy a megérzéseimre hallgassak a sebész szavai helyett. Ha visszamehetnék az időben, legalább egy évet várnék a döntéssel, és tucatnyi orvost kérdeznék meg, mielőtt kés alá fekszem.”
Hogy rendbe hozza az elrontott beavatkozását, a fitneszmodellnek végül át kellett repülnie az országot egy olyan specialistáért, aki izom alatti implantátumokkal helyrehozta a melleit. Cheyenne Caspary most egy fontos figyelmeztetést küld mindenkinek: ne dőljetek be az első plasztikai ajánlatnak, mert a gyors döntés ára az egészségetek lehet! – számolt be róla a Life.hu.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre