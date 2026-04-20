Olcsó török fogorvost választott az apa: Pár nap múlva egy foga sem maradt

Egy kétgyermekes édesapa, aki elmondása szerint mostanra teljesen összeomlott, miután egy törökországi fogászati beavatkozás drámai fordulatot vett, és vissza szeretné forgatni az időt, hogy elkerülje a történteket.

Sokan utaznak külföldre az olcsóbb fogászati és plasztikai műtétek miatt

Az apa évek óta küzd a fogászati problémáival

Az angol férfi idén utazott Törökországba, hogy helyrehozza korábbi súlyos fogászati sérüléseit, amelyek egy 2020 januárjában történt motorbalesethez köthetők. Akkor a mentősöknek a beavatkozás során elülső fogait is el kellett távolítaniuk, hogy életmentő légútbiztosítást végezhessenek, a baleset pedig maradandó károkat okozott a fogazatában.

Jon Denton elmondása szerint a külföldi klinikát jó értékelések alapján választotta ki. A kezelési terv részeként 14 fogászati implantátumot ültettek be a szájába, majd röviddel ezután rögzítették az új fogsort is.

A férfi azonban elmondása szerint a műtét után erős, gyötrő fájdalmakat kezdett tapasztalni. Néhány héttel később, amikor visszatért az Egyesült Királyságba, az ideiglenes fogai is kiestek, ami tovább rontotta az állapotát és az életminőségét.

Később ismét visszautazott Törökországba egy kontrollvizsgálatra, abban bízva, hogy megoldást kap a problémákra. Ehelyett azonban újabb beavatkozás után ébredt fel úgy, hogy az összes fogát eltávolították, mivel az orvosi magyarázat szerint az ínye nem gyógyult megfelelően, és súlyos gyulladás alakult ki.

A korábban kapott antibiotikumos kezelés nem bizonyult hatékonynak, ezért új terápiát kezdtek a fertőzés kezelésére. Jon most abban reménykedik, hogy sikerül összegyűjtenie a szükséges pénzt egy teljes, speciálisan csontvesztéshez tervezett implantátumhoz.

Jelenleg anyagi segítséget próbál gyűjteni, hogy helyreállíttassa fogait, miközben úgy érzi, az egész folyamat visszafordíthatatlanul megváltoztatta az életét. A GoFundMe oldalon támogatást próbálnak gyűjteni a további fogászati kezelések finanszírozására, írja a LadBible.