Egy egyszerű fogorvosi vizsgálat okozta a hihetetlen tragédiát – Mind a négy végtagját elvesztette a férfi

A vérző íny miatt majdnem életét vesztette az édesapa.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.30. 17:30
A 34 éves Davon Vanterpool egy teljesen hétköznapinak számító fogorvosi kezelésen vett részt, ám később olyan súlyos állapotba került, hogy végül mind a négy végtagját amputálni kellett.

A fogorvos miatt szepszis alakult i az édesapánál   Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A fogorvosi kezelés súlyos következményekkel járt

Vanterpool 2025. december 29-én ment el egy rutin vizsgálatra, ahol az orvosok azt állapították meg, hogy az ínye erősen gyulladt és vérzik. Párja, a 31 éves Alicia Wilder később elmondta, már aznap este érezte, hogy komoly a baj, amikor a férfin influenzára emlékeztető tünetek jelentkeztek. Mivel nem javult az állapota, végül sürgősségi ellátásra szorult.

Alicia szerint sokkoló és ijesztő volt szembesülni azzal, hogy Davon állapota rohamosan romlott. A férfinél szeptikus sokk alakult ki, létfontosságú szervei leálltak, és kómába került. A kórházban lélegeztetőgépre kapcsolták, a szíve kétszer is megállt, majd egy speciális életfenntartó berendezéssel tartották életben, amely a szív és a tüdő működését is pótolta.

Az orvosok végül kénytelenek voltak rendkívül nehéz döntést hozni, a fertőzés megfékezése érdekében amputálták a teljes jobb lábát, a bal lábát térd alatt, a bal alkarját, valamint a jobb kezét.

Az amerikai kétgyermekes édesanya úgy fogalmazott, hálás azért, hogy párja életben maradt. Bár Davon állapota továbbra is súlyos, bizakodóak, mert a kezelésekre eddig kedvezően reagál a szervezete.

Davonnál az íny nagyon begyulladt, és amikor a fogorvos dolgozott a szájában, egy vérzést okozott az ínyében. Mindenkinek vannak baktériumok a szájában, de Davon esetében a baktériumok a sérült ínyén keresztül kerültek a véráramába

A férfi jelenleg nem nagyon tud kommunikálni, de a felesége optimista, hogy legyőzték a szepszist. A nő arra figyelmezteti az embereket, hogy figyeljenek oda magukra a fogorvosi vizsgálat után és ha rosszul érzik magukat, azonnal menjenek kórházba - írja a DailyStar.

 

