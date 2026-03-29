Nem biztos, hogy a kaja a hibás – meglepő dolgot árult el az orvos a puffadásról
Öt különböző ok állhat a háttérben. Érdemes megismerni, mi okozhat puffadást.
Dr. Sami Kader a NHS (brit állami egészségügyi szolgálat) háziorvosa szerint számos oka lehet a puffadásnak, és ez nem feltétlenül kapcsolódik az étkezéshez. Az orvos életmód-gyógyászatra specializálódott és egy TikTok-videóban válaszolt egy aggódó nő kommentjére.
Öt meglepő ok, ami kiválthatja a puffadást
A puffadás miatt feszültté vált nő megpróbálta kizárni az életéből a tejtermékeket, a cukrot, a glutént, de úgy tűnt, hogy semmi sem segít enyhíteni a tüneteit. A szakértő így fogalmazott a válaszában:
„A puffadás általában két okból alakul ki. Az első a gázok felhalmozódása, a második pedig a folyadék vagy a nyomás a belekben.”
A szakember öt okot is megnevezett a videójában :
„Az első számú ok a székrekedés. Ez azért van, mert ha nem üríted ki rendszeresen a beleket, nyomás lép fel. A második ok a fermentációból származó gáz. Amikor bizonyos szénhidrátokat fogyasztasz, a bélbaktériumok lebontják azokat, és hidrogént, valamint metánt képeznek. Ez gyakori olyan ételeknél, mint a hagyma, a fokhagyma, a bab, a szénsavas italok, a cukor és az alkohol.”
A puffadás harmadik lehetséges okaként az étkezést említette meg, pontosabban a bizonyos ételekkel szembeni intoleranciát, mint például a laktóz-, fruktóz- vagy magas FODMAP-tartalmú ételek. Ez akkor fordul elő, amikor a bélrendszer nehezen tud lebontani bizonyos szénhidrátokat, ami gázképződéshez vezethet.
Az étrendi tényezők mellett kiemelte, hogy a levegő nyelése is kiváltó ok lehet, ami az alábbi esetekben fordul elő leginkább:
- Szívószál használata
- Elektronikus cigaretta használata
- Gyors evés
- Evés közbeni a beszéd
- Rágógumizás
- Sok szénsavas ital fogyasztása
A felsorolás végén megjegyzi, hogy az ötödik ok a hormonok. Ide tartoznak a stresszhormonok, mint a kortizol, a pajzsmirigy hormonok, az ösztrogén és a progeszteron.
Puffadás esetén mikor kell orvoshoz fordulni?
Az NHS szerint akkor érdemes felkeresni egy orvost, ha rendszeresen van puffadás érzetünk, vagy ha étrend változás esetén is fennáll a tünet. Akkor is fontos orvosi segítséget kérni, ha a puffadás mellett akaratlan fogyás, vagy véres széklet jelentkezik – írja a Daily Star.
Illetve az alábbi esetekben azonnal orvosi segítséget kell kérni:
- A puffadás hányással, hasmenéssel, székrekedéssel vagy hasfájással jár
- Láz, testhőmérséklet-ingadozás, hidegrázás vagy remegés jelentkezik
- Duzzanat vagy csomó van a hason
- A vizelet- és székletürítés elmaradása, valamint a bélgázok nem tudnak rendesen távozni
- Égő érzés a mellkasban, amit a gyomorsav okoz, amely feljut a torokba
