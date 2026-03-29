Nem biztos, hogy a kaja a hibás – meglepő dolgot árult el az orvos a puffadásról

Dr. Sami Kader a NHS (brit állami egészségügyi szolgálat) háziorvosa szerint számos oka lehet a puffadásnak, és ez nem feltétlenül kapcsolódik az étkezéshez. Az orvos életmód-gyógyászatra specializálódott és egy TikTok-videóban válaszolt egy aggódó nő kommentjére.

Öt meglepő ok, ami kiválthatja a puffadást

A puffadás miatt feszültté vált nő megpróbálta kizárni az életéből a tejtermékeket, a cukrot, a glutént, de úgy tűnt, hogy semmi sem segít enyhíteni a tüneteit. A szakértő így fogalmazott a válaszában:

„A puffadás általában két okból alakul ki. Az első a gázok felhalmozódása, a második pedig a folyadék vagy a nyomás a belekben.”

A szakember öt okot is megnevezett a videójában :

„Az első számú ok a székrekedés. Ez azért van, mert ha nem üríted ki rendszeresen a beleket, nyomás lép fel. A második ok a fermentációból származó gáz. Amikor bizonyos szénhidrátokat fogyasztasz, a bélbaktériumok lebontják azokat, és hidrogént, valamint metánt képeznek. Ez gyakori olyan ételeknél, mint a hagyma, a fokhagyma, a bab, a szénsavas italok, a cukor és az alkohol.”

A puffadás harmadik lehetséges okaként az étkezést említette meg, pontosabban a bizonyos ételekkel szembeni intoleranciát, mint például a laktóz-, fruktóz- vagy magas FODMAP-tartalmú ételek. Ez akkor fordul elő, amikor a bélrendszer nehezen tud lebontani bizonyos szénhidrátokat, ami gázképződéshez vezethet.

Az étrendi tényezők mellett kiemelte, hogy a levegő nyelése is kiváltó ok lehet, ami az alábbi esetekben fordul elő leginkább:

Szívószál használata

Elektronikus cigaretta használata

Gyors evés

Evés közbeni a beszéd

Rágógumizás

Sok szénsavas ital fogyasztása

A felsorolás végén megjegyzi, hogy az ötödik ok a hormonok. Ide tartoznak a stresszhormonok, mint a kortizol, a pajzsmirigy hormonok, az ösztrogén és a progeszteron.

Puffadás esetén mikor kell orvoshoz fordulni?

Az NHS szerint akkor érdemes felkeresni egy orvost, ha rendszeresen van puffadás érzetünk, vagy ha étrend változás esetén is fennáll a tünet. Akkor is fontos orvosi segítséget kérni, ha a puffadás mellett akaratlan fogyás, vagy véres széklet jelentkezik – írja a Daily Star.