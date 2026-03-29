Nem biztos, hogy a kaja a hibás – meglepő dolgot árult el az orvos a puffadásról

Öt különböző ok állhat a háttérben. Érdemes megismerni, mi okozhat puffadást.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.29. 14:00
puffadás szénsavas ital étkezés orvos

Dr. Sami Kader a NHS (brit állami egészségügyi szolgálat) háziorvosa szerint számos oka lehet a puffadásnak, és ez nem feltétlenül kapcsolódik az étkezéshez. Az orvos életmód-gyógyászatra specializálódott és egy TikTok-videóban válaszolt egy aggódó nő kommentjére.

A szakértő elárulja, mi állhat a puffadás hátterében Fotó: MBLifestyle

Öt meglepő ok, ami kiválthatja a puffadást

A puffadás miatt feszültté vált nő megpróbálta kizárni az életéből a tejtermékeket, a cukrot, a glutént, de úgy tűnt, hogy semmi sem segít enyhíteni a tüneteit. A szakértő így fogalmazott a válaszában:

„A puffadás általában két okból alakul ki. Az első a gázok felhalmozódása, a második pedig a folyadék vagy a nyomás a belekben.”

A szakember öt okot is megnevezett a videójában :

„Az első számú ok a székrekedés. Ez azért van, mert ha nem üríted ki rendszeresen a beleket, nyomás lép fel. A második ok a fermentációból származó gáz. Amikor bizonyos szénhidrátokat fogyasztasz, a bélbaktériumok lebontják azokat, és hidrogént, valamint metánt képeznek. Ez gyakori olyan ételeknél, mint a hagyma, a fokhagyma, a bab, a szénsavas italok, a cukor és az alkohol.”

A puffadás harmadik lehetséges okaként az étkezést említette meg, pontosabban a bizonyos ételekkel szembeni intoleranciát, mint például a laktóz-, fruktóz- vagy magas FODMAP-tartalmú ételek. Ez akkor fordul elő, amikor a bélrendszer nehezen tud lebontani bizonyos szénhidrátokat, ami gázképződéshez vezethet.

Az étrendi tényezők mellett kiemelte, hogy a levegő nyelése is kiváltó ok lehet, ami az alábbi esetekben fordul elő leginkább:

  • Szívószál használata
  • Elektronikus cigaretta használata
  • Gyors evés
  • Evés közbeni a beszéd
  • Rágógumizás
  • Sok szénsavas ital fogyasztása

A felsorolás végén megjegyzi, hogy az ötödik ok a hormonok. Ide tartoznak a stresszhormonok, mint a kortizol, a pajzsmirigy hormonok, az ösztrogén és a progeszteron.

Puffadás esetén mikor kell orvoshoz fordulni?

Az NHS szerint akkor érdemes felkeresni egy orvost, ha rendszeresen van puffadás érzetünk, vagy ha étrend változás esetén is fennáll a tünet. Akkor is fontos orvosi segítséget kérni, ha a puffadás mellett akaratlan fogyás, vagy véres széklet jelentkezik – írja a Daily Star.

Illetve az alábbi esetekben azonnal orvosi segítséget kell kérni:

  • A puffadás hányással, hasmenéssel, székrekedéssel vagy hasfájással jár
  • Láz, testhőmérséklet-ingadozás, hidegrázás vagy remegés jelentkezik
  • Duzzanat vagy csomó van a hason
  • A vizelet- és székletürítés elmaradása, valamint a bélgázok nem tudnak rendesen távozni
  • Égő érzés a mellkasban, amit a gyomorsav okoz, amely feljut a torokba 
@ask.doctor.s Replying to @laurencox05 Chronic bloating is common, but it shouldn’t be ignored. This video breaks down the main medical and lifestyle-related causes of persistent bloating. Part 2 will cover evidence-based management. ⚠️ If your bloating is new, worsening, or associated with weight loss, blood in stools, persistent vomiting, fever, or severe pain — please seek medical advice urgently #bloating #bloated #guthealthtiktok ♬ original sound - Dr Sami | MBBS BSc MRCGP LM

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
