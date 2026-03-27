Belgyógyász figyelmeztet: Az üres gyomorra való gyógyszerszedés akár halálos is lehet

A gyógyszerszedési szokásaink eltérőek lehetnek. Van, akinek csak ritkán kell gyógyszert szednie, van, aki egyáltalán nem szed, de olyanok is akadnak, akiknek naponta többször, akár többféle készítményt is be kell szednie. Azok, akik valamilyen gyógyszert szednek, jobb ha tudják, vannak olyan készítmények, amelyek nem tesznek jót a gyomrunknak: ha étkezés előtt vesszük be őket, akár tartós betegségeket is előidézhetnek.

Nem árt változtatni a gyógyszerszedési szokásainkon, ha nem akarunk egy életen át tartó betegséggel együtt élni

A gyógyszerszedés legfontosabb szabálya: ha nem muszáj, ne szedd éhgyomorra

Bizonyos, gyakran használt gyógyszerekre hívják fel az orvosok a figyelmet, amelyek komoly mellékhatásokkal járhatnak, ha étkezés nélkül, üres gyomorra vesszük be őket. A szakemberek szerint sok esetben előfordul, hogy a gyógyszereket étkezés előtt vagy közben kell bevenni, ugyanis ettől hatékonyabbá teheti a gyógyszert és segíti is a szervezetet abban, hogy képes legyen megfelelően feldolgozni.

A Daily Mailnek dr. Blen Tesfu belgyógyász, a Welzo orvosi tanácsadója elmondta: „Ha étkezés után vesszük be a gyógyszert, az segít a gyomor nyálkahártyájának megóvásában, és a szervezeted is könnyebben tolerálja a gyógyszert.” Majd hozzátette: „A gyomrunkban lévő étel egyfajta védőréteget alkot, ez pedig csökkenti a gyógyszerek okozta irritációt.”

Annak ellenére, hogy léteznek olyan készítmények, amelyeket kifejezetten étkezés előtt vagy közben ajánlott beszedni, előfordul, hogy a szakemberek jelzik, hogy ne üres gyomorra vegyük be a gyógyszer, mert komoly mellékhatásokkal jár. Dr. Tesfo szerint, vannak bizonyos gyógyszerek, amelyek fokozzák a gyomorsav-termelést és gyengítik a gyomrom természetes védelmét.

Ha a beteg mindkettőnek ki van téve, belső vérzés, de akár hosszútávon emésztőrendszeri problémákat is okozhat.

A tartósan magas gyomorsavszint fájdalmas és akár súlyos szövődményeket is okozhat, súlyos esetben akár gyomorfekély kialakulásához is vezethet. A gyomorfekély egy seb a gyomor falán, amely ki is kilyukadhat, ezáltal a gyomor tartalma a hasüregbe szivároghat.

Egy blogger Perez Hilton is ezzel a problémával szembesült, akinek 21 napot kellett kórházban töltenie azután, hogy nem étkezés közben vette be a gyógyszert. A 47 éves influenszer a közösségi oldalán osztotta meg fájdalmas tapasztalatát, amelyet az influenzájára kapott gyógyszer okozott. Egy héten át szedte a készítményt, és minden alkalommal üres gyomorra szedte be.