„Remegett kezem-lábam, leizzadtam” – Újra támad a veszélyes vírus

Ahogy az előző évben, úgy most is támadásba lendült egy olyan betegség, ami rohamosan képes terjedni és bárkit leteríthet egy pillanat alatt. Ha benyeled, előbb alattomosan lappang benned, majd olyankor kezdi szorgosan támadni a szervezetet, amikor nem is számítanál rá: a hányós-hasmenéses vírus újult erővel ébredt fel, még a legmélyebb álmodból is képes kirántani! Az ország háziorvosa, dr. Mangó Gabriella szerint nem játék a mostani vírushullám. Elárulta, hogyan vértezzük fel magunkat ellene.

Újra támad a hányós-hasmenéses vírus / Képünk illusztráció: Unsplash

Miért tért vissza a hányós-hasmenéses vírus?

Az ellenségének sem kívánja egy tatabányai nagymama, hogy azt élje át, amit ő egy héttel ezelőtt. A 78 éves Mária március elején épp a kedvenc ételét kavargatta a gáztűzhelyen délelőtt 9 óra körül, amikor hirtelen a gyomra iszonyatosan csikarni kezdett. Másodpercekkel később rosszullét kapta el. „Krumplis tésztát készítettem, és egyszer csak úgy megfájdult a gyomrom, hogy muszáj volt félbe hagyjam” – idézte fel a nyugdíjas asszony a Metropolnak.

Nem volt mit tennie, olyan erősen fájt a gyomra, hogy rohant a konyhából a mosdó felé.

Sugárban hánytam, szerintem legalább egy percig! Remegett kezem-lábam, leizzadtam. Fhuu...

– részletezte Mária, aki először nem betegségre, hanem ételmérgezésre gyanakodott. „Előtte nagyjából egy órával ettem rántottát, és nem volt olyan biztató illata, amikor feltörtem. Azt hittem, talán csak emiatt volt az egész” – tárta szét a karját az asszony.

Sajnos tévedett, a ludas nem a tojásrántotta volt. Este 11 órakor a tévét nézte, amikor ismét rárontott a betegség.

Olyan rosszul lettem, hogy vagy háromszor hánytam és hasmenésem is volt. Nagyon legyengültem megint, aztán a lázam is felment, vacogtam alvás közben a takaró alatt, az álmomból is kirántott ez a valami.

– vallotta be szomorúan. Másnap az orvosa közölte vele, hogy sajnos a hányós-hasmenéses vírus tünetei jelentkeztek nála. Az asszony egy héten át otthon lábadozott, mire sikerült kilábalnia belőle.

Egy pécsi anyuka 7 éves kisfiát is leterítette a betegség. Áron másfél hétig nyomta miatta az ágyat. „Én azt gondoltam, hogy megint az influenza-járványt kapta el, mint egy hónappal ezelőtt. Az is nagyon megviselte, de most olyan falfehér volt, hogy féltem, kórház lesz a vége. A barátai is elkapták, ugyanazokkal a tünetekkel mentek végig” – mesélte Ilona.