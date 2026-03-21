„Remegett kezem-lábam, leizzadtam” – Újra támad a veszélyes vírus
Újult erővel tért vissza egy borzalmas kínokat okozó betegség. Családokat terít le a szörnyű vírus, amit ha nem kezelünk időben, dr. Mangó Gabriella szerint a legszörnyűbb forgatókönyv válhat valóra. Az ország háziorvosa figyelmeztet: a vírus új hulláma berúgta az ajtót!
Ahogy az előző évben, úgy most is támadásba lendült egy olyan betegség, ami rohamosan képes terjedni és bárkit leteríthet egy pillanat alatt. Ha benyeled, előbb alattomosan lappang benned, majd olyankor kezdi szorgosan támadni a szervezetet, amikor nem is számítanál rá: a hányós-hasmenéses vírus újult erővel ébredt fel, még a legmélyebb álmodból is képes kirántani! Az ország háziorvosa, dr. Mangó Gabriella szerint nem játék a mostani vírushullám. Elárulta, hogyan vértezzük fel magunkat ellene.
Miért tért vissza a hányós-hasmenéses vírus?
Az ellenségének sem kívánja egy tatabányai nagymama, hogy azt élje át, amit ő egy héttel ezelőtt. A 78 éves Mária március elején épp a kedvenc ételét kavargatta a gáztűzhelyen délelőtt 9 óra körül, amikor hirtelen a gyomra iszonyatosan csikarni kezdett. Másodpercekkel később rosszullét kapta el. „Krumplis tésztát készítettem, és egyszer csak úgy megfájdult a gyomrom, hogy muszáj volt félbe hagyjam” – idézte fel a nyugdíjas asszony a Metropolnak.
Nem volt mit tennie, olyan erősen fájt a gyomra, hogy rohant a konyhából a mosdó felé.
Sugárban hánytam, szerintem legalább egy percig! Remegett kezem-lábam, leizzadtam. Fhuu...
– részletezte Mária, aki először nem betegségre, hanem ételmérgezésre gyanakodott. „Előtte nagyjából egy órával ettem rántottát, és nem volt olyan biztató illata, amikor feltörtem. Azt hittem, talán csak emiatt volt az egész” – tárta szét a karját az asszony.
Sajnos tévedett, a ludas nem a tojásrántotta volt. Este 11 órakor a tévét nézte, amikor ismét rárontott a betegség.
Olyan rosszul lettem, hogy vagy háromszor hánytam és hasmenésem is volt. Nagyon legyengültem megint, aztán a lázam is felment, vacogtam alvás közben a takaró alatt, az álmomból is kirántott ez a valami.
– vallotta be szomorúan. Másnap az orvosa közölte vele, hogy sajnos a hányós-hasmenéses vírus tünetei jelentkeztek nála. Az asszony egy héten át otthon lábadozott, mire sikerült kilábalnia belőle.
Egy pécsi anyuka 7 éves kisfiát is leterítette a betegség. Áron másfél hétig nyomta miatta az ágyat. „Én azt gondoltam, hogy megint az influenza-járványt kapta el, mint egy hónappal ezelőtt. Az is nagyon megviselte, de most olyan falfehér volt, hogy féltem, kórház lesz a vége. A barátai is elkapták, ugyanazokkal a tünetekkel mentek végig” – mesélte Ilona.
Dr. Mangó Gabriella szerint nincs benne semmi meglepő, hogy a hányós-hasmenéses vírus visszatért, ugyanis a tavaszi meleg időjárás miatt a vírusok éledezni kezdtek, ráadásul úgy néz ki, hogy velünk is maradnak…
Valószínűleg az évben időről időre újra felüti a fejét. Amióta a koronavírus megjelent, azóta ezeknek a kórokozóknak nincsen szezonalitása. Akár tavasszal, nyáron is torokfájással, különféle vírusfertőzéssel jönnek be a rendelőkbe az emberek. Van, akinél két hónapig tartott a hasmenése, hányása.
– hangsúlyozta Gabriella, kiemelve: akinél már legalább két hete tartanak ezek a tünetek, akkor kérjenek újabb vizsgálatot, mert nagy esély van rá, hogy rotavírus is dolgozhat bennük. „Két hete tartó tünetek után kérjenek széklettenyésztést! Sajnos sok rotavírusos is van. Ha még azt is benyeljük, még hosszabb ideig tartanak a tünetek. Ez a Covidnak az alfaja. Lenyomja az immunrendszert és utána a szervezetben vagy környezetben lévő baktériumok, vírusok könnyebben tudják átvenni az uralmat a szervezet felett” – húzta alá.
Így védd magad ellene!
Az ország háziorvosa szerint ha a hányás-hasmenéses fertőzést nem kezeljük, a legszörnyűbb forgatókönyvek játszódhatnak le.
A vírus
- levertséget,
- zavarodottságot,
- kiszáradást,
- szívritmus-zavart,
- sőt, halált is okozhat.
Azonban semmi pánik! Bár most ez a betegség újult erővel tért vissza, könnyedén védhetjük magunkat ellene. A kulcsszó: immunerősítés!
Mozogjunk rendszeresen, sportoljunk, aludjunk legalább napi 8 órát, az étkezésünkre is figyeljünk oda. Ne tömjük magunkat cukros ételekkel, hanem inkább együnk sok zöldséget, gyümölcsöt, javítsuk a bélflóránkat, hogy önmagunkon segítsünk.
– részletezte a háziorvos, azzal zárva, hogy mit tegyünk, ha a vírust mégis elkapnánk.
„Tüneti terápiára van szükség! Láz- és fájdalomcsillapítót, és persze vény nélkül kapható Bolus astringenst is használhatunk, ami legalább a bélrendszerünket fertőtleníti. Nagyon fontos, hogy a vírus alatt diétázzunk, sok folyadékot igyunk és együnk sósat, sokat!” – tanácsolta.
