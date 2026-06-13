Hibáztak – váratlan értesítést kapott a rákos férfi a munkahelyétől
Erre igazán nem számított! Megszólalt a rákos férfi.
Egy rákos férfinak egy munkahelyi hiba miatt nem csak a saját betegségével kell megküzdenie, hanem egy hatalmas összegű tartozással is. A férfi állapota azóta romlott, nem tud dolgozni, jelenleg munkanélküli, és fogalma sincs, hogyan tovább.
Rákos férfin hatják be a munkahely hibája miatt történt túlfizetést
Egy édesapa nehéz körülményekkel néz szembe; nem elég, hogy rákos betegségével kell küzdenie, de emellett komoly anyagi nehézségek miatt is aggódhat, miután értesítést kapott a munkahelyétől. Kiderült, munkáltatója tévedésből akkor is fizette a bérét, amikor az alkalmazottja kezelések alatt állt. A 32 éves brit Jack Parkernek emiatt 4500 fontot, azaz nagyjából 2 millió forintot kell visszafizetnie a korábbi munkaadójának.
Parkert nagyon megviseli a helyzet:
Szörnyű az egész. Jelenleg még azt sem tudom biztosan, hogy legyőztem-e a rákot. Kisgyermekeim vannak, minden este úgy fekszem le, hogy attól félek, nem látom őket felnőni, és most még a pénzügyi gondokkal is meg kell küzdenem!
Jack december 12-én tudta meg, hogy rákos beteg. Hosszú hónapokig súlyos fájdalmakkal küzdött, amelyek gyomoreredetű, B-sejtes non-Hodgkin limfóma miatt alakultak ki nála. Eleinte a munkahelye megengedte az otthoni munkavégzést Parkernek, mivel már a vezetés is fájdalmas volt a számára.
A főnököm megértőnek tűnt, és azt mondta, dolgozzak egy hétig otthonról, amíg további vizsgálatokra várok. Ez végül egész decemberre kiterjedt
– mondta. Majd hozzátette, hogy a pénz volt az utolsó dolog, ami foglalkoztatta.
Adminisztrációs hiba vezetett a tartozásig
Munkahelye januárban, februárban és márciusban is utalta a fizetését, ezután áprilisban minden előrejelzés nélkül átálltak a törvényes táppénzre. Csak ezután derült ki, hogy adminisztrációs hiba történt, a HR ugyanis nem tudott arról, hogy Parker betegszabadságon van. „Azt mondták, hogy részletekben ugyan, de vissza kell fizetnem az összeget. Arról nem volt szó, hogy meg tudom-e engedni magamnak mindezt. Egyszerűen közölték, hogy ennyivel tartozom” – fogalmazott.
Eredetileg 600 ezer fontot, nagyjából 2,7 millió forintot kellett volna visszafizetnie, azonban az összeget lecsökkentették 4500 fontra. Parker azután, hogy részmunkaidőben visszatért dolgozni, próbaidőre helyezték, ami miatt még inkább nyomás alatt érezte magát, majd végül a fizikai megterhelések, a kezelések, valamint az anyagi gondok miatt felmondott.
Jack jelenleg munkanélküli, két kisgyermeket nevel, miközben intenzív kezelések nehezítik meg az önhibáján kívül keletkezett tartozás visszafizetését.
Sokan nem értik, milyen fizikai és lelki terhet jelent a kemoterápia, és milyen nehéz utána visszatérni a munkába. Ehhez jön még a pénzügyi stressz, ami teljesen felőrölheti az embert
– mondta.
Parker ugyanakkor hangsúlyozza, hogy nem kártérítést szeretne, csupán azt, hogy töröljék a tartozását, s mindeközben igyekszik felhívni a figyelmet a hasonló helyzetekre: „Nem pénzt akarok, az nem hoz vissza semmit. Csak azt szeretném, ha elengednék ezt az adósságot, és beszélhetnék arról, min mentem keresztül!” – idézte szavait a Mirror.
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