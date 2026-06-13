Hibáztak – váratlan értesítést kapott a rákos férfi a munkahelyétől

Egy rákos férfinak egy munkahelyi hiba miatt nem csak a saját betegségével kell megküzdenie, hanem egy hatalmas összegű tartozással is. A férfi állapota azóta romlott, nem tud dolgozni, jelenleg munkanélküli, és fogalma sincs, hogyan tovább.

Rosszul utalt a munkaadó a rákos férfinak, most behajtanák rajta a hatalmas túlfizetést (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Rákos férfin hatják be a munkahely hibája miatt történt túlfizetést

Egy édesapa nehéz körülményekkel néz szembe; nem elég, hogy rákos betegségével kell küzdenie, de emellett komoly anyagi nehézségek miatt is aggódhat, miután értesítést kapott a munkahelyétől. Kiderült, munkáltatója tévedésből akkor is fizette a bérét, amikor az alkalmazottja kezelések alatt állt. A 32 éves brit Jack Parkernek emiatt 4500 fontot, azaz nagyjából 2 millió forintot kell visszafizetnie a korábbi munkaadójának.

Parkert nagyon megviseli a helyzet:

Szörnyű az egész. Jelenleg még azt sem tudom biztosan, hogy legyőztem-e a rákot. Kisgyermekeim vannak, minden este úgy fekszem le, hogy attól félek, nem látom őket felnőni, és most még a pénzügyi gondokkal is meg kell küzdenem!

Jack december 12-én tudta meg, hogy rákos beteg. Hosszú hónapokig súlyos fájdalmakkal küzdött, amelyek gyomoreredetű, B-sejtes non-Hodgkin limfóma miatt alakultak ki nála. Eleinte a munkahelye megengedte az otthoni munkavégzést Parkernek, mivel már a vezetés is fájdalmas volt a számára.

A főnököm megértőnek tűnt, és azt mondta, dolgozzak egy hétig otthonról, amíg további vizsgálatokra várok. Ez végül egész decemberre kiterjedt

– mondta. Majd hozzátette, hogy a pénz volt az utolsó dolog, ami foglalkoztatta.

Adminisztrációs hiba vezetett a tartozásig

Munkahelye januárban, februárban és márciusban is utalta a fizetését, ezután áprilisban minden előrejelzés nélkül átálltak a törvényes táppénzre. Csak ezután derült ki, hogy adminisztrációs hiba történt, a HR ugyanis nem tudott arról, hogy Parker betegszabadságon van. „Azt mondták, hogy részletekben ugyan, de vissza kell fizetnem az összeget. Arról nem volt szó, hogy meg tudom-e engedni magamnak mindezt. Egyszerűen közölték, hogy ennyivel tartozom” – fogalmazott.