"Ez nem Shakira" - A világsztár dublőre lépett fel a foci világbajnokságon? Furcsa elmélet terjed az interneten

Újabb történelmi mérföldkövet ért el Shakira, aki a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyitóünnepségén is színpadra lépett. A kolumbiai világsztár ezzel az első előadó lett, aki négy különböző FIFA-világbajnokságon is fellépett.

Shakira élő előadását több ezren nézték

Fotó: Tiziano Da Silva / Bestimage / Northfoto

Néhány rajongó szerint Shakira helyett dublőr lépett a színpadra

Az énekesnő több mint 80 ezer nézője előtt adta elő a verseny hivatalos dalát, a „Dai Dai”-t. A látványos produkció során Shakirához csatlakozott a nigériai sztár, Burna Boy is. A színpadot táncosok tucatjai lepték el, miközben a stadion közepén egy hatalmas világbajnoki trófea emelkedett a magasba. A közönség hatalmas ovációval fogadta az előadást.

A fellépés után azonban váratlan pletyka kezdett terjedni a közösségi médiában. Egyes nézők azt állították, hogy a színpadon látott előadó nem is Shakira volt, hanem egy dublőr. Többen arra hivatkoztak, hogy az énekesnő mozgása szokatlannak tűnt, és néhány lépést is elrontott a koreográfiában.

Ez nem Shakira. Nézzétek, hogyan rontja el a lépést, amikor a Dai Dait énekli... Ez egy dublőr.

A kommentelők egy része szerint a világsztár nem a megszokott energiával mozgott, ezért kezdtek találgatásokba. Más rajongók azonban gyorsan visszautasították az elméletet, mondván teljesen életszerű, hogy egy ekkora eseményen bárki hibázhat egy mozdulatot, ráadásul Shakira az évek múlásával természetesen változott előadóként is.

Shakira neve egyébként már régóta összeforrt a világbajnokságokkal. A 2006-os versenyen Wyclef Jean oldalán lépett fel, 2010-ben pedig a legendássá vált Waka Waka című himnusszal hódította meg a világot. A 2014-es brazíliai világbajnokság záróünnepségén pedig a La La La előadásával szórakoztatta a futballrajongókat, írja a DailyStar.



