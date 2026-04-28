Tragédia árnyékolja be Shakira koncertjét: "Szakember életét követelte"

A szervezők megerősítették a hírt, hogy egy építőmunkás vesztette életét, miután zúzódásos sérüléseket szenvedett Shakira riói koncertjének színpadépítése közben.

Halálos tragédia történt a Shakira koncertjének építésekor

Életét vesztette egy építőmunkás Shakira riói koncerthelyszínén

A közösségi médiában feltöltött nyilatkozatban a szervezők így fogalmaztak:

„Egy vasárnap délutáni (április 26-i) baleset tragikus módon egy szakember életét követelte, aki a koncert szerkezetének összeállításán dolgozott.”

Azonnal riasztották a mentőket a baleset helyszínére, később azonban az állami tűzoltóság megerősítette, hogy a munkás súlyos sérüléseket szenvedett, miközben egy emelőrendszerrel dolgozott, és a kórházban belehalt a zúzódásos sérüléseibe. A férfi kilétét nem hozták nyilvánosságra.

„Egy munkás az emelőberendezésben zúzódási sérüléseket szenvedett az alsó végtagjain. A mentőcsapatok megérkezése előtt a helyszínen tartózkodó többi alkalmazott már kiemelte az áldozatot a berendezésből” - nyilatkozta a tűzoltóság.

A tragikus baleset Shakira május 2-ára Rio de Janeiróban tervezett „Todo Mundo No Rio” koncertjének előkészítései során történt. Értesülések szerint a munkás egy helyi lakos volt, és nem tartozott az énekesnő turnécsapatához. A baleset után az építkezés egyes részeit figyelmeztető szalaggal kerítették el, mivel a helyszínen a munkálatokat közvetlenül az eset után leállították.

A Copacabana-parton megrendezésre kerülő, nagy horderejű koncertet Rio polgármestere már megerősítette, az ingyenes esemény várhatóan hatalmas tömegeket vonz majd a világ minden tájáról érkező rajongók és turisták közül.

Shakira februárban jelentette be először a riói koncertet, egy Instagram-videóban így szólítva meg rajongóit: „Nagyon jól fogunk szórakozni!”.

Az énekesnő jelenleg világ körüli turnén van a „Las Mujeres Ya No Lloran” turné keretein belül, amely 2025 elején Dél-Amerikában indult.

A turné azonban máris több visszaeséssel szembesült: az énekesnőt hasi problémák miatt kórházba kellett szállítani Limában, Medellínben pedig a színpadi biztonsági aggályok miatt kellett lemondani a koncertet. A chilei fellépéseket szintén törölték, míg a bostoni és washingtoni koncertet technikai problémák miatt elhalasztották.