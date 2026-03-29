Azt hitte az orvos, hogy kimozdultak a fülkristályok – ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna

James Mann rendőrként dolgozott, és sportos életet élt. Ismerősei „a megtestesült egészség” mintapéldányaként jellemezték a brit férfit. Azonban 2025 nyarán egy görögországi kiruccanás után hatalmas fordulatot vett az élete. Hirtelen furcsa szédülésre és egyensúlyzavarra kezdett el panaszkodni, amivel kénytelen volt orvoshoz fordulni.

Az orvosok tévedtek a férfi tüneteit illetően (Fotó: JustGiving)

Az orvosok nem vették elég komolyan a tüneteket, ami a férfi életébe került

Két nappal a nyaralás után a 21 éves férfi felkereste a háziorvosát, aki azt mondta, biztos csak a fülében lévő kristályok mozdultak ki a helyükről a repülőútja során. Később vertigót állapítottak meg nála, ám az állapota egyre súlyosbodott: szédült, hányt, és már járni is alig tudott segítség nélkül, ráadásul a munkája alól is kénytelen voltak felmenteni. Családja ezek után is többször visszavitte az orvoshoz, de hónapokig nem történt áttörés. Végül édesanyja ragaszkodott egy sürgős MRI-vizsgálathoz – ekkor jött a sokkoló diagnózis.

Ez volt az a pont, amikor az egész világunk összeomlott

– emlékezett vissza a gyászoló édesanya.

A vizsgálat kimutatta, hogy James agyában egy rendkívül agresszív, negyedik stádiumú daganat növekszik. A fiatal férfit azonnal megműtötték, később a daganat nagy részét el is távolították. Állapota rövid időre javult, majd hirtelen drámai fordulat következett: a daganat néhány hét alatt teljesen visszanőtt, és tovább terjedt az agyában. Az orvosok ekkor már csak heteket adtak neki.

James végül 2026 januárjában, otthon, családja körében hunyt el. Édesanyja szerint az utolsó időszakban sem magára, hanem másokra gondolt, és próbálta erősíteni testvéreit.

Ha a szeretet megmenthette volna, örökké élne

– mondta megtörten az édesanya.

A család most azért küzd, hogy mások ne járjanak így: adománygyűjtésbe kezdtek, és szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a látszólag ártalmatlan tünetek mögött is súlyos betegség állhat – írja a The Sun.