Döbbenet a szépségversenyen: önálló életre keltek az egyik lány fogai
Hiába a meseszép arc és alak, a helyzet mindent tönkretett. Videón a szépségverseny drámai pillanata.
A 18 éves Kamolwan Chanago a Miss Grand Thailand 2026 szépségverseny elődöntőjén lépett színpadra, amikor bemutatkozás közben váratlanul meglazult a valódi fogait fedő műfoghéj, ami szinte az egész ország szeme láttára csúszott ki a helyéről.
Kínos pillanatok játszódtak le a szépségversenyen
Az E! News YouTube-csatornáján megtekinthető videó pillanatok alatt bejárta az internetet. A fiatal lány beszéde hirtelen érthetetlenné vált, amikor a felső fogsorát fedő műfoghéj elmozdult, és egy pillanatra teljesen megzavarta az előadását. Sokan ilyenkor legszívesebben elsüllyednének a szégyenükben, vagy leszaladnának a színpadról – ő azonban egész máshogy reagált. Kamolwan Chanago egy pillanatra hátat fordított a közönségnek, gyorsan visszaigazította a problémás részt, majd mintha mi sem történt volna, folytatta a produkciót. Ezután magabiztosan végigsétált a kifutón, pózolt, és még mosolyogni is tudott.
A Miss Grand Thailand versenyen több tucat induló küzdött a koronáért, a mostani jelenet azonban minden bizonnyal örökre beégett a nézők retinájába. Egy dolog biztos: annak ellenére, hogy Kamolwan Chanago még a döntőig sem jutott el, így is többen fognak emlékezni rá, mint sok más versenyzőre – még ha nem is a helyezése miatt – írja a LADBible internetes portál.
