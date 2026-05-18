Crocs papucs és végtelen uszály: férjhez ment Tyson Fury 16 éves lánya – Videó

A profi ökölvívó, Tyson Fury családjában hatalmas ünneplés zajlott a hétvégén, ugyanis legidősebb lánya, a mindössze 16 éves Venezuela Fury kimondta a boldogító igent szerelmének, a 18 éves amatőr bokszolónak, Noah Price-nak. A látványos ceremóniát május 16-án tartották a Man-szigeten található Royal Chapel of St. John kápolnában.

Különleges ruhában vonult az oltárhoz Tyson Fury lánya

A nagy napra igazán különleges szettet választott a fiatal menyasszony: hófehér, csipkés sellőruhájához egy lélegzetelállító, csaknem 15 méter hosszú uszály tartozott. Venezuela azonban a kényelemről sem szeretett volna lemondani, a gyönyörű menyasszonyi ruha alatt ugyanis egy fehér Crocs papucsot viselt. A vőlegény pedig egy klasszikus fekete nadrágot, fehér mellényt és zakót vett fel az esküvőjére.

Az esküvőn természetesen jelen volt Tyson Fury és felesége, Paris Fury, a menyasszonyt pedig 18 koszorúslány kísérte az oltárhoz vezető úton. A brit sajtóértesülések szerint az eseményen Peter Andre is fellépett.

A szülők is áldásukat adták a frigyre

A ceremóniára a nyilvánosság kizárásával került sor, ugyanakkor a kamerák rögzítették az eseményeket, így várhatóan a család Netflix-sorozatában, az At Home with the Furys következő évadában is látható lesz a nagy nap.

A fiatal pár még Venezuela 16. születésnapján jegyezte el egymást, akkor Instagram-sztoriban osztotta meg a nagy hírt, később pedig a gyémántgyűrűről készült közeli fotóhoz azt írta: „Összeházasodunk, annyira boldog vagyok!” Bár Venezuela életkora miatt sokaknál kiverte a biztosítékot az esküvő, a szülők teljes támogatásukról biztosították a lányukat.

Eseménydús pillanatokból sem volt hiány

Az esküvő nem volt teljesen felhőtlen, a rendőrségnek is közbe kellett avatkoznia, ami végül egy férfi előállításával végződött. Miközben a násznép még javában ünnepelte az ifjú párt, a kiérkező hatóságok az egyik vendéget átvizsgálták, majd rendőrautóba ültették.

A Daily Mail beszámolója szerint a váratlan jelenetek nem sokkal azután történtek, hogy az este sztárfellépője, Peter Andre színpadra lépett. Arról azonban egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket, hogy pontosan miért volt szükség a hatóságok közbelépésére – számolt be róla a Life.hu internetes portál.