Crocs papucs és végtelen uszály: férjhez ment Tyson Fury 16 éves lánya – Videó
Elképesztő videót osztott meg a nehézsúlyú ökölvívó. Tyson Fury örömapa lett.
A profi ökölvívó, Tyson Fury családjában hatalmas ünneplés zajlott a hétvégén, ugyanis legidősebb lánya, a mindössze 16 éves Venezuela Fury kimondta a boldogító igent szerelmének, a 18 éves amatőr bokszolónak, Noah Price-nak. A látványos ceremóniát május 16-án tartották a Man-szigeten található Royal Chapel of St. John kápolnában.
Különleges ruhában vonult az oltárhoz Tyson Fury lánya
A nagy napra igazán különleges szettet választott a fiatal menyasszony: hófehér, csipkés sellőruhájához egy lélegzetelállító, csaknem 15 méter hosszú uszály tartozott. Venezuela azonban a kényelemről sem szeretett volna lemondani, a gyönyörű menyasszonyi ruha alatt ugyanis egy fehér Crocs papucsot viselt. A vőlegény pedig egy klasszikus fekete nadrágot, fehér mellényt és zakót vett fel az esküvőjére.
Az esküvőn természetesen jelen volt Tyson Fury és felesége, Paris Fury, a menyasszonyt pedig 18 koszorúslány kísérte az oltárhoz vezető úton. A brit sajtóértesülések szerint az eseményen Peter Andre is fellépett.
A szülők is áldásukat adták a frigyre
A ceremóniára a nyilvánosság kizárásával került sor, ugyanakkor a kamerák rögzítették az eseményeket, így várhatóan a család Netflix-sorozatában, az At Home with the Furys következő évadában is látható lesz a nagy nap.
A fiatal pár még Venezuela 16. születésnapján jegyezte el egymást, akkor Instagram-sztoriban osztotta meg a nagy hírt, később pedig a gyémántgyűrűről készült közeli fotóhoz azt írta: „Összeházasodunk, annyira boldog vagyok!” Bár Venezuela életkora miatt sokaknál kiverte a biztosítékot az esküvő, a szülők teljes támogatásukról biztosították a lányukat.
Eseménydús pillanatokból sem volt hiány
Az esküvő nem volt teljesen felhőtlen, a rendőrségnek is közbe kellett avatkoznia, ami végül egy férfi előállításával végződött. Miközben a násznép még javában ünnepelte az ifjú párt, a kiérkező hatóságok az egyik vendéget átvizsgálták, majd rendőrautóba ültették.
A Daily Mail beszámolója szerint a váratlan jelenetek nem sokkal azután történtek, hogy az este sztárfellépője, Peter Andre színpadra lépett. Arról azonban egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket, hogy pontosan miért volt szükség a hatóságok közbelépésére – számolt be róla a Life.hu internetes portál.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre