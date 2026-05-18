RETRO RÁDIÓ

Crocs papucs és végtelen uszály: férjhez ment Tyson Fury 16 éves lánya – Videó

Elképesztő videót osztott meg a nehézsúlyú ökölvívó. Tyson Fury örömapa lett.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.18. 17:30
tyson fury paris fury venezuela fury esküvő

A profi ökölvívó, Tyson Fury családjában hatalmas ünneplés zajlott a hétvégén, ugyanis legidősebb lánya, a mindössze 16 éves Venezuela Fury kimondta a boldogító igent szerelmének, a 18 éves amatőr bokszolónak, Noah Price-nak. A látványos ceremóniát május 16-án tartották a Man-szigeten található Royal Chapel of St. John kápolnában.

Férjhez ment Tyson Fury 16 éves lánya
Férjhez ment Tyson Fury 16 éves lánya (Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció)

Különleges ruhában vonult az oltárhoz Tyson Fury lánya

A nagy napra igazán különleges szettet választott a fiatal menyasszony: hófehér, csipkés sellőruhájához egy lélegzetelállító, csaknem 15 méter hosszú uszály tartozott. Venezuela azonban a kényelemről sem szeretett volna lemondani, a gyönyörű menyasszonyi ruha alatt ugyanis egy fehér Crocs papucsot viselt. A vőlegény pedig egy klasszikus fekete nadrágot, fehér mellényt és zakót vett fel az esküvőjére.

Az esküvőn természetesen jelen volt Tyson Fury és felesége, Paris Fury, a menyasszonyt pedig 18 koszorúslány kísérte az oltárhoz vezető úton. A brit sajtóértesülések szerint az eseményen Peter Andre is fellépett.

A szülők is áldásukat adták a frigyre

A ceremóniára a nyilvánosság kizárásával került sor, ugyanakkor a kamerák rögzítették az eseményeket, így várhatóan a család Netflix-sorozatában, az At Home with the Furys következő évadában is látható lesz a nagy nap. 

A fiatal pár még Venezuela 16. születésnapján jegyezte el egymást, akkor Instagram-sztoriban osztotta meg a nagy hírt, később pedig a gyémántgyűrűről készült közeli fotóhoz azt írta: „Összeházasodunk, annyira boldog vagyok!” Bár Venezuela életkora miatt sokaknál kiverte a biztosítékot az esküvő, a szülők teljes támogatásukról biztosították a lányukat.

Eseménydús pillanatokból sem volt hiány

Az esküvő nem volt teljesen felhőtlen, a rendőrségnek is közbe kellett avatkoznia, ami végül egy férfi előállításával végződött. Miközben a násznép még javában ünnepelte az ifjú párt, a kiérkező hatóságok az egyik vendéget átvizsgálták, majd rendőrautóba ültették.

A Daily Mail beszámolója szerint a váratlan jelenetek nem sokkal azután történtek, hogy az este sztárfellépője, Peter Andre színpadra lépett. Arról azonban egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket, hogy pontosan miért volt szükség a hatóságok közbelépésére – számolt be róla a Life.hu internetes portál.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu