Már most halálos Tyson Fury 7 éves fiának az ütése, így edz - Videó

Tyson Fury lényegében egy bokszoló-dinasztiából származik: édesapja, John profi nehézsúlyú bokszoló és puszta kezes harcos volt, míg nagybátyja, Peter elismert edző lett. Testvérei, Tommy és Roman szintén profik. Még lánya vőlegénye, Noah Price is amatőr bokszoló.

Tyson Fury fia is tehetséges a bokszban

És most úgy tűnik, a Fury-család következő generációja is jó kezekben van. Tyson Fury fia, 14 éves Prince minden nap edz legendás apjával. De nem ő az egyetlen, Fury második fia, a hét éves Adonis is már tanulja a boksz fortélyait.

A világbajnok felesége, Paris Instagram-oldalára feltöltött videóján látható, ahogy a kisfiú gyakorolja az ütéseit, miközben Prince utasításokat kiabál neki. A felvételt ide kattintva tekintheted meg.

A videón egyébként látható Fury unokaöccse, Johnboy is, aki máris nevet szerzett magának az amatőrök között. Fury testvérének, Shane-nek is van két bokszoló fia, Shane Jr. és a saját fia, Johnboy, akik mindketten regionális bajnoki címet nyertek.

Fury a családi bokszdinasztiáról, valamint arról, hogy hogyan edz a fiával és az unokaöccsével a következőket mondta: „Úgy gondolom, mindenkinek a saját útját kell járnia az életben. Van egy remek mondás, miszerint »mindenkinek a saját keresztjét kell cipelnie az életben«. Amit én tettem, annak semmi köze ahhoz, amit a gyerekeim tettek vagy fognak tenni. Elvárom tőlük, hogy saját életet éljenek, saját utat járjanak be, és ne támaszkodjanak apára.”