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Szívszorító: Eltemették a tiszaújvárosi robbanás áldozatát, Ádámot

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Eltemették a MOL üzemi területén bekövetkezett halálos baleset áldozatát. A tiszaújvárosi robbanásban elhunyt Ádámtól rengetegen búcsúztak a nagycsécsi temetőben.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.05. 18:34
MOL Tiszaújváros temetés robbanás

Eltemették a MOL üzemi területén bekövetkezett tragikus baleset 36 éves áldozatát, Ádámot, közölte a Bors.

Szívszorító: Eltemették a tiszaújvárosi robbanás áldozatát, Ádámot
Szívszorító: Eltemették a tiszaújvárosi robbanás áldozatát, Ádámot
Fotó: Bors

Szívszorító: Eltemették a tiszaújvárosi robbanás áldozatát, Ádámot

A nagycsécsi temető előtti parkoló kora délutánra teljesen megtelt a gyászolók autóival. A polgári búcsúztatón több százan vettek részt. A ceremóniát vezető önkormányzati alkalmazott egy Gárdonyi Géza-idézettel kezdte beszédét: "Bátor legyen, aki a ravatal mellé áll!".

Egy olyan embertől búcsúzunk, akinek még itt lett volna a helye. A ravatalon egy fehér koporsó áll, de mi nem ezt látjuk, hanem egy mosolygó arcot. Egy olyan emberét, aki mindig, mindenkin, kérdés nélkül segített

– hangzott el a lap szerint.

Ádám volt a családban a legkisebb testvér. Sosem kereste a figyelmet. Nem akart több lenni másoknál. A feleségét óvodás koruk óta ismerte, igaz, akkor még nem sejtették, hogy egyszer egymás kezét fogják majd meg az élet útján. Két gyermekük született, Zorka és Áron. Ádám izgatottan várta a kisfia óvodás ballagását. Azt már nem érhette meg.

A gyászbeszéd után a jelenlevők az utolsó útjára kísérték az elhunytat. Közben a szerettei támogatták az özvegyet. A koporsó sírba helyezése után a jelenlévők lufikat engedtek fel az égre.

Ádámnak aznap dolgoznia kellett. Reggel ment be a munkahelyére, már egy hónapja leállás volt náluk. Minden nap 12 órázott hat napot és egyet volt otthon. Ő bement reggel, én pedig elvittem a gyerekeket erre a gyereknapra, de amikor már hallottuk a szirénákat, már tudtuk, hogy baj van. Próbáltam hívni, de már nem értem el. Nagyjából 11 óra körül jött a hír, a vezetőség hívott. Bemutatkoztak és elmondták, hogy sajnálják, hogy ezt kell közölniük, de a férjem elhunyt

– nyilatkozta korábban az özvegy a Borsnak.

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