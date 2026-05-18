Könnyfakasztó üzenet: egy 12 éves kislány lett Rubint Réka legnagyobb támasza a bajban

Négy évig hallgatott a rákkal vívott harcáról, most az egész ország Rubint Rékáért aggódik. A fitneszikon őszinte vallomása a daganatos betegségéről mindenkit mélyen megrendített, a rajongók pedig azonnal védőhálót fontak a kedvencük köré. A példátlan összefogás és szeretetcunami most egy újabb mérföldkőhöz érkezett: Rubint Réka egy kislánytól kapott szívszorító, erőt adó üzenetet, amit a sztáranyuka azonnal közszemlére is tett egy Instagram-történetben, megmutatva, miből merít hitet a teljes felépüléshez.

Rubint Réka betegsége egy országot megrendített Fotó: Tumbász Hédi

Rubint Réka megindító sorokat kapott egy kislánytól

Bár Rubint Réka az utóbbi időben komoly egészségügyi harcot vív, a szeretet ereje mindennél jobban tartja benne a lelket. A sztáranyuka most egy 12 éves kislány üzenetét mutatta meg az Instagramon, aki elképesztő érettséggel és tisztelettel üzent a példaképének, erőt adva neki a legnehezebb napokban.

Kedves Réka! Én még csak 12 éves vagyok, de már most nagyon nagy példaképem vagy. Ahogy te hozzáállsz dolgokhoz, az valami elképesztő, te nagyon nagy nő vagy, mindig is nagyon nagy kedvencem voltál! Én még azt kívánom, hogy gyógyulj meg, mert képes vagy rá. Hiszek benned!

– írta ezt a fiatal rajongó.

Schobert Norbi és Rubint Réka mindig ott vannak egymásnak a nehéz időszakokban Fotó: Tumbász Hédi

„Rubint Réka egy hős”

Nemcsak az instagramos rajongói, de Réka Alakreform családja – ahogy ő fogalmaz – most is, mint mindig, elképesztő támogatásáról biztosította az ország fitneszedzőjét, aki korábban akkor sem feledkezett meg követőiről, amikor ő még jól volt. Egy ismerőse, Zsani például a Covid alatt lett súlyos beteg, kórházba is került akkor, Réka pedig egy plüss kisegeret vitt neki ajándékba, mert ő még hitt benne, hogy a fiatal nő életben maradhat, holott orvosai erre nem sok esélyt adtak. Zsani most, egy edzésen Rékának adta az akkor kincset érő plüssállatot, mert hisz benne, hogy Réka is meg fog gyógyulni. Rubint Réka ilyen és ehhez hasonló ajándékokból, kedves szavakból és ölelésekből táplálkozik, saját bevallása szerint elementáris erővel érzi a támogatást és a szeretetet maga körül. Akadt olyan édesanya, akinél néhány évvel ezelőtt szintén rákot diagnosztizáltak, sőt mi több, lányánál is, ebben az időszakban pedig épp Rubint Réka tábora volt az, ami átsegítette őket a nehéz időszakon.

Azt csodálom, hogy így meg tudta állni szó nélkül ezt az egészet. Nekünk segített és a körülöttünk lévő embereken is, ő pedig emelt fővel ment előre, miközben pedig ordított volna. Egy hős. Maximálisan a gyógyulás útján fog menni és mi itt leszünk mellette

– írta meg korábban a Bors.