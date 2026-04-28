Sokkoló támadás érte Rubint Rékát: elképesztő, mit állítanak róla a betegségével kapcsolatban!

A közösségi média ismét megmutatta a legsötétebb arcát: egy személyes tragédia sem szab határt a rosszindulatnak. Ami most történt, azon még a legedzettebb idegek is nehezen teszik túl magukat. Rubint Réka rákbetegségéért a saját maguk által forgalmazott Norbi update élelmiszereket tették felelőssé egyes kommentelők, akiknek mindegy mit, csak valamit írjanak.

Rubint Réka egy elképesztően abszurd állítás miatt kellett, hogy ismét kamera elé álljon (Fotó: Tumbasz Hédi)

Rubint Réka kénytelen volt újra védekezni

Rubint Réka betegsége kapcsán újabb durva támadások kereszttüzébe került. A gyakran személyeskedő, lélektelen megjegyzések most egészen megdöbbentő irányt vettek: egyes kommentelők odáig mentek, hogy saját, fitneszkonyhájában készült ételeit tették felelőssé azért, hogy Rubint Réka betegsége kialakult. A rosszindulatú hozzászólások és pletykák minden alapot nélkülöznek, mégis futótűzként tudnak terjedni. A Rékamenü.hu kínálatát támadó kommentelők szerint éppen ezek az ételek vezettek a betegséghez – egy állítás, amely nemcsak szakmailag abszurd, de kifejezetten bántó és káros is. A fitneszedző és férje, Schobert Norbi egy friss videóban reagáltak a vádakra.

Vannak, akik azt mondták, hogy ezektől az ételektől lettem daganatos. Ha valakit daganattal diagnosztizálnak és onkológiára kerül, az első, amit mondanak neki, hogy változtasson az étrendjén. Cukormentes és szénhidrátcsökkentett

– mondta Réka, határozottan visszautasítva a vádakat. Norbi sem fogta vissza magát az újabb pletykák hallatán:

És akkor jössz te, mint amatőr onkológus, hogy ő pont ettől lett beteg?

Természetesen sokan kiállnak a fitneszedzők mellett (Fotó: saberi.hu)

Rendszeres támadásokat kap a betegsége miatt (is)

A támadások azonban itt nem álltak meg, ez elmúlt időszakban már konkrét gyűlöletcunami alakult ki a családdal szemben csak azért, mert a fitneszedző négy év után fel merte vállalni küzdelmét. Sokan a betegség hitelességét is megkérdőjelezték, mások figyelemfelkeltéssel vádolták, sőt, még a családját sem kímélték. Egyes kommentek már minden határt átléptek: a lányának például olyan üzenetet írtak, amely nyíltan embertelen és sokkoló. Réka szerint ezek a megnyilvánulások nemcsak fájdalmasak, hanem veszélyesek is:

Szóval gondold végig még egyszer, mielőtt hülyeségeket beszélsz. Ha odafigyelnél arra, hogy mi az, amit eszel, akkor válaszd azt, ami a szervezetednek a legjobb és a legmegfelelőbb.

Réka húsvéti kitárulkozása egyébként hatalmas visszhangot váltott ki: sokan együttérzéssel fordultak felé, mások viszont kíméletlen kritikával. A fitneszedző azóta számtalan kemoterápiás kezelésen túl van, fokozatosan javul az állapota. Az eset jól mutatja, hogy a közösségi médiában ma már még a legszemélyesebb küzdelmek is könnyen céltáblává válnak – és úgy tűnik, nincs az a határ, amit ne lépnének át a fotelonkológusok.