Sokkoló támadás érte Rubint Rékát: elképesztő, mit állítanak róla a betegségével kapcsolatban!

Újabb mélypontra süllyedt az internet: döbbenetes és kegyetlen vádakkal illették a fitneszkirálynőt. Rubint Réka újra kénytelen volt megszólalni, miután egészen abszurd összeesküvés-elméletek kezdtek terjedni róla.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.28. 20:00
A közösségi média ismét megmutatta a legsötétebb arcát: egy személyes tragédia sem szab határt a rosszindulatnak. Ami most történt, azon még a legedzettebb idegek is nehezen teszik túl magukat. Rubint Réka rákbetegségéért a saját maguk által forgalmazott Norbi update élelmiszereket tették felelőssé egyes kommentelők, akiknek mindegy mit, csak valamit írjanak.

Rubint Réka és Schobert Norbi életébe az elmúlt időszakban első sorban a gyermekei hoztak örömöt és ünneplésre okot adó eredményeket.
Rubint Réka egy elképesztően abszurd állítás miatt kellett, hogy ismét kamera elé álljon (Fotó: Tumbasz Hédi)

Rubint Réka kénytelen volt újra védekezni

Rubint Réka betegsége kapcsán újabb durva támadások kereszttüzébe került. A gyakran személyeskedő, lélektelen megjegyzések most egészen megdöbbentő irányt vettek: egyes kommentelők odáig mentek, hogy saját, fitneszkonyhájában készült ételeit tették felelőssé azért, hogy Rubint Réka betegsége kialakult. A rosszindulatú hozzászólások és pletykák minden alapot nélkülöznek, mégis futótűzként tudnak terjedni. A Rékamenü.hu kínálatát támadó kommentelők szerint éppen ezek az ételek vezettek a betegséghez – egy állítás, amely nemcsak szakmailag abszurd, de kifejezetten bántó és káros is. A fitneszedző és férje, Schobert Norbi egy friss videóban reagáltak a vádakra.

Vannak, akik azt mondták, hogy ezektől az ételektől lettem daganatos. Ha valakit daganattal diagnosztizálnak és onkológiára kerül, az első, amit mondanak neki, hogy változtasson az étrendjén. Cukormentes és szénhidrátcsökkentett

 – mondta Réka, határozottan visszautasítva a vádakat. Norbi sem fogta vissza magát az újabb pletykák hallatán: 

És akkor jössz te, mint amatőr onkológus, hogy ő pont ettől lett beteg?

Természetesen sokan kiállnak a fitneszedzők mellett (Fotó: saberi.hu)

Rendszeres támadásokat kap a betegsége miatt (is)

A támadások azonban itt nem álltak meg, ez elmúlt időszakban már konkrét gyűlöletcunami alakult ki a családdal szemben csak azért, mert a fitneszedző négy év után fel merte vállalni küzdelmét. Sokan a betegség hitelességét is megkérdőjelezték, mások figyelemfelkeltéssel vádolták, sőt, még a családját sem kímélték. Egyes kommentek már minden határt átléptek: a lányának például olyan üzenetet írtak, amely nyíltan embertelen és sokkoló. Réka szerint ezek a megnyilvánulások nemcsak fájdalmasak, hanem veszélyesek is: 

Szóval gondold végig még egyszer, mielőtt hülyeségeket beszélsz. Ha odafigyelnél arra, hogy mi az, amit eszel, akkor válaszd azt, ami a szervezetednek a legjobb és a legmegfelelőbb.

Réka húsvéti kitárulkozása egyébként hatalmas visszhangot váltott ki: sokan együttérzéssel fordultak felé, mások viszont kíméletlen kritikával. A fitneszedző azóta számtalan kemoterápiás kezelésen túl van, fokozatosan javul az állapota. Az eset jól mutatja, hogy a közösségi médiában ma már még a legszemélyesebb küzdelmek is könnyen céltáblává válnak – és úgy tűnik, nincs az a határ, amit ne lépnének át a fotelonkológusok.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
