Megható vallomás: így találta meg újra önmagát a balett segítségével a krónikus beteg nő

Kate Stanforth gyermekkora óta balett-táncosnak készült, ám egy súlyos krónikus betegség miatt 14 évesen fel kellett adnia álmait. Évekkel később azonban új utat talált a tánc világában, és ma már a fogyatékkal élő művészek elfogadásáért küzd. Ezreket inspirál a fiatal nő.

Sosem adta fel a balett-táncos, most másokat inspirál

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A krónikus betegség kettétörte a balettkarrierjét, de nem adta fel álmait

Kate Stanforth már kétéves korában balettozni kezdett, nyolcévesen pedig bekerült egy előkészítő, profi szintű képzésbe. Gyermek- és kamaszkorát intenzív edzések töltötték ki, célja az volt, hogy hivatásos balett-táncos váljon belőle. Az élete azonban 14 éves korában gyökeresen megváltozott, amikor megjelentek nála a myalgiás enkefalomyelitis (ME), más néven krónikus fáradtság szindróma tünetei. Állapota miatt kénytelen volt felhagyni a tánccal. A ma 32 éves nő szerint nemcsak a balettet veszítette el, hanem azt a jövőképet is, amelyet gyermekkora óta épített.

Évekig gyászoltam a balettet, sokáig beszélni sem tudtam róla

– mondta.

Az egykor mindent jelentő művészeti ág túl fájdalmas emlékké vált számára, miközben meg kellett tanulnia együtt élni a krónikus betegséggel. Később azonban, amikor egészségi állapota stabilizálódott - mindenki meglepetésére - fokozatosan visszatért a tánc világába. Először balettoktatóként képezte magát tovább, majd a kerekesszékes táncon keresztül ismét aktívan kapcsolatba került a mozgással.

Ma már diplomás balettoktatóként dolgozik, és olyan neves szervezetekkel működött együtt, mint a The Royal Ballet vagy a Matthew Bourne's New Adventures. Emellett részt vett többek között a londoni Fashion Week-en, valamint a BBC, az ITV és a Channel 4 produkcióiban is.

A fiatal nő szerint a legnagyobb kihívást nem az jelentette, hogy másképp kellett megtanulnia táncolni, hanem az, hogy sokan még mindig nem veszik komolyan a fogyatékkal élő balett-táncosokat. Úgy véli, a befogadás nem megy a művészi vagy szakmai színvonal rovására, ezért fontosnak tartja, hogy a jövőben több fogyatékkal élő táncos kapjon lehetőséget a képzésben és a színpadon egyaránt. Bár ma elsősorban mások támogatására koncentrál, saját álmait sem adta fel.