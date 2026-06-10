Elment otthonról, azóta nem találják Tímeát - A rendőrök keresik az eltűnt nőt

Kérjük, hogy aki a képen látható R. Tímeát felismeri, vagy információja van a tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon vagy hívja a 06-25/510-510-es telefonszámot. Bejelentést tehet továbbá a 112-es segélyhívón, vagy névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111 Telefontanú zöldszámon.