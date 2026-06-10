RETRO RÁDIÓ

Elment otthonról, azóta nem találják Tímeát - A rendőrök keresik az eltűnt nőt

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Egy napja nem találják a nőt, a keresés eddig nem vezetett eredményre.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.10. 13:45
eltűnt rendőrség keresés

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 07030-157/217/2026. körözési számon eljárást folytat, miután bejelentették, hogy eltűnt R. Tímea.

Az eltűnt nő megtalálásához rendőrök a lakosság segítségét kérik
Az eltűnt nő egy napja hagyta el az othonát   
   Fotó: Gé - illusztráció!

Az eltűnt nő megtalálásához rendőrök a lakosság segítségét kérik

Az 33 éves nő 2026. június 9-én kora délután családja dunaegyházai címéről ismeretlen helyre távozott, a felkutatására tett intézkedések sem vezettek eredményre.

A keresett nő 155 centiméter magas, vékony testalkatú, vállig érő sötétbarna hajú, barna szemű. Eltűnésekor rózsaszín rövidnadrágot és pólót, valamint világos sportcipőt és fekete válltáskát viselt.

Az eltűnt nő képe ide kattintva tekinthető meg a police.hu oldalán!

Kérjük, hogy aki a képen látható R. Tímeát felismeri, vagy információja van a tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon vagy hívja a 06-25/510-510-es telefonszámot. Bejelentést tehet továbbá a 112-es segélyhívón, vagy névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111 Telefontanú zöldszámon.

 

 

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