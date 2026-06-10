Elment otthonról, azóta nem találják Tímeát - A rendőrök keresik az eltűnt nőt
Egy napja nem találják a nőt, a keresés eddig nem vezetett eredményre.
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 07030-157/217/2026. körözési számon eljárást folytat, miután bejelentették, hogy eltűnt R. Tímea.
Az eltűnt nő megtalálásához rendőrök a lakosság segítségét kérik
Az 33 éves nő 2026. június 9-én kora délután családja dunaegyházai címéről ismeretlen helyre távozott, a felkutatására tett intézkedések sem vezettek eredményre.
A keresett nő 155 centiméter magas, vékony testalkatú, vállig érő sötétbarna hajú, barna szemű. Eltűnésekor rózsaszín rövidnadrágot és pólót, valamint világos sportcipőt és fekete válltáskát viselt.
Az eltűnt nő képe ide kattintva tekinthető meg a police.hu oldalán!
Kérjük, hogy aki a képen látható R. Tímeát felismeri, vagy információja van a tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon vagy hívja a 06-25/510-510-es telefonszámot. Bejelentést tehet továbbá a 112-es segélyhívón, vagy névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111 Telefontanú zöldszámon.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre