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Látta valaki? Eltűnt egy 41 éves férfi a X. kerületből, nagy erőkkel keresik a rendőrök

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A rendőrség a lakosság segítségét kérik. Eltűnt egy férfi a főváros X. kerületéből

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.04. 17:15
eltűnt körözés rendőrség keresés

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Zs. Ádám ügyében.

rendőrség
A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt férfi megtalálásához Fotó: Illusztráció / Fotó: Gé / Illusztráció / Fotó: Gé

Eltűnt egy férfi a főváros X. kerületéből

A rendelkezésre álló adatok szerint a 41 éves férfi 2026. június 4-én X. kerületi lakhelyéről távozott, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A férfit a rendőrök jelenleg is keresik. Zs. Ádám körülbelül 170 centiméter magas, rövid barna hajú, barna szemű.

Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.

Az eltűnt férfiről készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Zs. Ádám tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

 

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