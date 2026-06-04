Látta valaki? Eltűnt egy 41 éves férfi a X. kerületből, nagy erőkkel keresik a rendőrök
A rendőrség a lakosság segítségét kérik. Eltűnt egy férfi a főváros X. kerületéből
A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Zs. Ádám ügyében.
Eltűnt egy férfi a főváros X. kerületéből
A rendelkezésre álló adatok szerint a 41 éves férfi 2026. június 4-én X. kerületi lakhelyéről távozott, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A férfit a rendőrök jelenleg is keresik. Zs. Ádám körülbelül 170 centiméter magas, rövid barna hajú, barna szemű.
Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.
Az eltűnt férfiről készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Zs. Ádám tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre