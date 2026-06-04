Látta valaki? Eltűnt egy 41 éves férfi a X. kerületből, nagy erőkkel keresik a rendőrök

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Zs. Ádám ügyében.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt férfi megtalálásához Fotó: Illusztráció / Fotó: Gé / Illusztráció / Fotó: Gé

Eltűnt egy férfi a főváros X. kerületéből

A rendelkezésre álló adatok szerint a 41 éves férfi 2026. június 4-én X. kerületi lakhelyéről távozott, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A férfit a rendőrök jelenleg is keresik. Zs. Ádám körülbelül 170 centiméter magas, rövid barna hajú, barna szemű.

Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.

Az eltűnt férfiről készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.