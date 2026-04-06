Rubint Réka a rajongók támogatásáról: „Én 100 évig fogok élni. És ezt nagyon köszönöm”

Rubint Réka élete legnagyobb harcát vívja a rákos betegségével szemben. Nem rég árulta el, hogy már évek óta küzd a daganatos betegséggel, melynek híre összerántotta a rajongókat, akik egy emberként támogatják a sportolót. Videóüzenetet küldött mindazoknak, akik valamilyen formában kifejezték az iránta érzett szeretetüket.

Rubint Réka elmondhatatlanul hálás a támogatásért

Rubint Réka videó üzenetben köszönte meg a támogatást

Rubint Réka nem rég jelentette be, hogy rákkal küzd. A sportoló a Tv2 Napló című műsorában mesélt arról, hogy milyen nehéz évek állnak a háta mögött. Sugár kezeléseken vett részt, ami miatt majdnem elégett a nyelőcsöve, és sokáig csak a szűk családja tudta, hogy mekkora harcot vív. Réka azóta rengeteg rajongói támogatást és szeretetett kapott, ami nem is csoda, hiszen rengetegen szereti a fitnesz instruktort. Hogy megköszönje a hatalmas támogatást és szeretetet, szívszorító videót tett közzé az Instagramon.

Szeretném megköszönni nektek azt a tömérdek mennyiségű jó kívánságot, azt a határtalan és tényleg elmondhatatlan mennyiségű üzenetet, amivel elárasztottatok az elmúlt napokban. Ha önmagában ennek gyógyító ereje van és lesz, akkor én 100 évig fogok élni. És ezt nagyon köszönöm

– mondta Réka, miközben látszólag a könnyeivel küzdött.

Réka szavakkal leíratlanul hálás a tömérdek mennyiségű támogatásért, épp ezért döntött úgy, hogy inkább videó formájában köszöni meg a felé áramló szeretetet. Mint mondja, sok gyógyult ember kereste meg mind a kommentekben mind pedig privát üzenetben, amely számára hatalmas erőt ad.

Hírességek is támogatják Rékát

A magyar celebélet hírességei is teljes váll szélességgel kiállnak Réka mellett, és szorítanak érte és a gyógyulásáért. Többek között Szandi, Tápai Szabina s kifejezte Réka iránti empátiáját. „Drága Réka! Ma a Húsvét vasárnapi szentmisén imádkoztam Érted. Elképesztően erős Nő vagy, példaként állsz sokunk előtt! Hiszem, hogy minden rendben lesz, meg fogsz gyógyulni!” - írta Szandi a videó alá. Réka videóját pedig IDE kattintva lehet megtekinteni.