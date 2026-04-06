Rubint Réka a rajongók támogatásáról: „Én 100 évig fogok élni. És ezt nagyon köszönöm”

A fitneszedző a napokban jelentette be a hírt, hogy rákos betegséggel küzd. Rubint Réka azóta rengeteg támogatást és szeretetet kap a rajongóitól.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.06. 10:00
Rubint Réka élete legnagyobb harcát vívja a rákos betegségével szemben. Nem rég árulta el, hogy már évek óta küzd a daganatos betegséggel, melynek híre összerántotta a rajongókat, akik egy emberként támogatják a sportolót. Videóüzenetet küldött mindazoknak, akik valamilyen formában kifejezték az iránta érzett szeretetüket.

Rubint Réka elmondhatatlanul hálás a támogatásért
Fotó: KUNOS ATTILA

Rubint Réka nem rég jelentette be, hogy rákkal küzd. A sportoló a Tv2 Napló című műsorában mesélt arról, hogy milyen nehéz évek állnak a háta mögött. Sugár kezeléseken vett részt, ami miatt majdnem elégett a nyelőcsöve, és sokáig csak a szűk családja tudta, hogy mekkora harcot vív. Réka azóta rengeteg rajongói támogatást és szeretetett kapott, ami nem is csoda, hiszen rengetegen szereti a fitnesz instruktort. Hogy megköszönje a hatalmas támogatást és szeretetet, szívszorító videót tett közzé az Instagramon.  

Szeretném megköszönni nektek azt a tömérdek mennyiségű jó kívánságot, azt a határtalan és tényleg elmondhatatlan mennyiségű üzenetet, amivel elárasztottatok az elmúlt napokban. Ha önmagában ennek gyógyító ereje van és lesz, akkor én 100 évig fogok élni. És ezt nagyon köszönöm

mondta Réka, miközben látszólag a könnyeivel küzdött.   

Réka szavakkal leíratlanul hálás a tömérdek mennyiségű támogatásért, épp ezért döntött úgy, hogy inkább videó formájában köszöni meg a felé áramló szeretetet. Mint mondja, sok gyógyult ember kereste meg mind a kommentekben mind pedig privát üzenetben, amely számára hatalmas erőt ad.

Hírességek is támogatják Rékát

A magyar celebélet hírességei is teljes váll szélességgel kiállnak Réka mellett, és szorítanak érte és a gyógyulásáért. Többek között Szandi, Tápai Szabina s kifejezte Réka iránti empátiáját. „Drága Réka! Ma a Húsvét vasárnapi szentmisén imádkoztam Érted. Elképesztően erős Nő vagy, példaként állsz sokunk előtt! Hiszem, hogy minden rendben lesz, meg fogsz gyógyulni!” - írta Szandi a videó alá. Réka videóját pedig IDE kattintva lehet megtekinteni. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
