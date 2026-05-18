Összetörték a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárjának luxusautóját – Videó

„Hol a Marics? Baj van, valaki beletolatott a kocsidba” – ezzel kopogtak be a sikerfilm sztárjának öltözőjébe. Marics Peti hitetlenkedve fogadta a hírt, pedig még azt is közölték vele, hogy egy piros Skoda formálta át a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárjának luxusautóját. Még fotót is mutattak a végeredményről a Megasztár zsűritagjának. A ValMar és a Kuplung együttes sztárja, miközben azt hajtogatta, hogy „Hagyjatok már! Hagyjatok már!”, azért kisétált a parkoló járgányához.

(Fotó: Szabolcs László / Metropol)

„Ez kész átverés!” – jelentette ki Marics Peti. És nem tévedett! Tényleg meg akarták viccelni! A mesterséges intelligencia (AI) segítségével összetörték a luxusautója fotóját, majd a manipulált képpel igyekeztek alátámasztani a kamut. „Hol az a Skoda?” – kérdezte tettetett dühvel a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja, Marics Peti a parkolóban.

