Borult minden: Marics Peti titokzatos videóján pörög az internet
Nagyon rejtélyesek a Hogyan tudnék élni nélküled? című mozi sztárjai. Marics Peti még bénázik is.
Friss videóval jelentkezett Instagram-oldalán a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés filmből ismert fiktív együttes, a Kuplung zenekar. A prímet egyértelműen Marics Peti viszi a kisfilmben.
Marics Peti és Kirády Marcell mellett Brasch Bence is szóhoz jut
Bár Ember Márk csak látható, nem hallható a Kuplung zenekar friss videójában, Marics Peti és Kirády Marcell mellett Brasch Bence is szóhoz jut. Szinte egymástól veszik át a szót a rejtélyes kisfilmben.
Szevasztok, srácok! Hölgyeim és uraim!
– kezdi Marics.
Újra összegyűlt a zenekar
– veszi át a szót Kirády Marcell.
... és valami történik, amit nem mondhatok el, de hamarosan kiderül.
– mondja Brasch Bence.
Kapcsolódik a Kuplunghoz, úgyhogy maradjatok résen és tartsatok velünk!
– buzdít a ValMar énekese.
Szerintem nagy sikereket fogunk elérni a jövőben is!
– zárja az üzenetet Kirády Marcell, ám a videó nem vele, hanem Marics Petivel ér véget, aki hatalmasat bénázik a látványelemmel: leveri a bekapcsolt tévékből épített tornyot. Hogy mi lehet a nagy bejelentés? Nos, az már biztos, hogy szép csendben YouTube-csatornát indított a Kuplung zenekar, mely ITT érhető el. Igaz, egyelőre ott is csak ez a videó látható, de esélyes, hogy hamarosan újabb tartalmak érkeznek. Nem lepődnénk meg, hogy ha az idén ősszel mozikba kerülő Hogyan tudnék élni nélküled? 2. című film dalaiból debütálna egy-két videóklip a nyáron! Ám amíg nincs konkrétum, addig Marics Peti titokzatos videóján pörög az internet: mi is lesz a nagy bejelentés? Csak nem egy harmadik Aréna-koncert?
