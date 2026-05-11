Borult minden: Marics Peti titokzatos videóján pörög az internet

Friss videóval jelentkezett Instagram-oldalán a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés filmből ismert fiktív együttes, a Kuplung zenekar. A prímet egyértelműen Marics Peti viszi a kisfilmben.

Meglepetésre készül a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmből ismert Kuplung zenekar, azaz Kirády Marcell, Ember Márk és Marics Peti

Marics Peti és Kirády Marcell mellett Brasch Bence is szóhoz jut

Bár Ember Márk csak látható, nem hallható a Kuplung zenekar friss videójában, Marics Peti és Kirády Marcell mellett Brasch Bence is szóhoz jut. Szinte egymástól veszik át a szót a rejtélyes kisfilmben.

Szevasztok, srácok! Hölgyeim és uraim!

– kezdi Marics.

Újra összegyűlt a zenekar

– veszi át a szót Kirády Marcell.

... és valami történik, amit nem mondhatok el, de hamarosan kiderül.

– mondja Brasch Bence.

Kapcsolódik a Kuplunghoz, úgyhogy maradjatok résen és tartsatok velünk!

– buzdít a ValMar énekese.

Szerintem nagy sikereket fogunk elérni a jövőben is!

– zárja az üzenetet Kirády Marcell, ám a videó nem vele, hanem Marics Petivel ér véget, aki hatalmasat bénázik a látványelemmel: leveri a bekapcsolt tévékből épített tornyot. Hogy mi lehet a nagy bejelentés? Nos, az már biztos, hogy szép csendben YouTube-csatornát indított a Kuplung zenekar, mely ITT érhető el. Igaz, egyelőre ott is csak ez a videó látható, de esélyes, hogy hamarosan újabb tartalmak érkeznek. Nem lepődnénk meg, hogy ha az idén ősszel mozikba kerülő Hogyan tudnék élni nélküled? 2. című film dalaiból debütálna egy-két videóklip a nyáron! Ám amíg nincs konkrétum, addig Marics Peti titokzatos videóján pörög az internet: mi is lesz a nagy bejelentés? Csak nem egy harmadik Aréna-koncert?

