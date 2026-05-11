Borult minden: Marics Peti titokzatos videóján pörög az internet

Nagyon rejtélyesek a Hogyan tudnék élni nélküled? című mozi sztárjai. Marics Peti még bénázik is.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.05.11. 15:30
Módosítva: 2026.05.11. 16:01
Marics Peti Hogyan tudnék élni nélküled Brasch Bence

Friss videóval jelentkezett Instagram-oldalán a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés filmből ismert fiktív együttes, a Kuplung zenekar. A prímet egyértelműen Marics Peti viszi a kisfilmben.

Meglepetésre készül a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmből ismert Kuplung zenekar, azaz Kirády Marcell, Ember Márk és Marics Peti (Fotó: Szabolcs László / Metropol)

Marics Peti és Kirády Marcell mellett Brasch Bence is szóhoz jut

Bár Ember Márk csak látható, nem hallható a Kuplung zenekar friss videójában, Marics Peti és Kirády Marcell mellett Brasch Bence is szóhoz jut. Szinte egymástól veszik át a szót a rejtélyes kisfilmben. 

Szevasztok, srácok! Hölgyeim és uraim!

– kezdi Marics.

Újra összegyűlt a zenekar

– veszi át a szót Kirády Marcell.

... és valami történik, amit nem mondhatok el, de hamarosan kiderül.

– mondja Brasch Bence.

Kapcsolódik a Kuplunghoz, úgyhogy maradjatok résen és tartsatok velünk!

– buzdít a ValMar énekese.

Szerintem nagy sikereket fogunk elérni a jövőben is!

– zárja az üzenetet Kirády Marcell, ám a videó nem vele, hanem Marics Petivel ér véget, aki hatalmasat bénázik a látványelemmel: leveri a bekapcsolt tévékből épített tornyot. Hogy mi lehet a nagy bejelentés? Nos, az már biztos, hogy szép csendben YouTube-csatornát indított a Kuplung zenekar, mely ITT érhető el. Igaz, egyelőre ott is csak ez a videó látható, de esélyes, hogy hamarosan újabb tartalmak érkeznek. Nem lepődnénk meg, hogy ha az idén ősszel mozikba kerülő Hogyan tudnék élni nélküled? 2. című film dalaiból debütálna egy-két videóklip a nyáron! Ám amíg nincs konkrétum, addig Marics Peti titokzatos videóján pörög az internet: mi is lesz a nagy bejelentés? Csak nem egy harmadik Aréna-koncert?

