Krausz Gábor vallomása mindenkit meglepett: sokat köszönhet Marics Petinek

Krausz Gábor bevallotta, hogy Marics Peti szerepe meghatározó volt a Mikes Annával kialakult kapcsolatában, és az is elképzelhető, hogy nélküle egészen másként alakult volna a történetük, későbbre tolódik, vagy talán el sem kezdődik.

Krausz Gábor és Marics Peti egy gyros felett beszélgetett a tapasztalataikról (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Krausz Gábor szerint az énekes miatt volt bátorsága az ismerkedéshez

A séf és Marics Peti korábban a Dancing with the Stars 4. évadában versenyzett, ahol, bár végül az előbbi lett a győztes, fiatal ellenfele végig a nyomában volt, és csak egy hajszálon múlt, hogy az ezüstérmet szerezte meg. A sztárséf a gasztropodcastje, a Jövök Neked Eggyel! legfrissebb epizódjában mesélte el, miképp segített neki Peti abban, hogy kialakítsa romantikus kapcsolatát Annával.

Nagyon sokat köszönhetek Petinek, nemcsak a Dancing with the Starsnak, de személy szerint Marics Petinek. Ugyanis képzeljétek el, ha Peti nincs, akkor mi lehet, hogy Annával nem jövünk össze, vagy lehet, hogy később

Krausz Gábor és Marics Peti a Dancing with the Stars próbáin időközönként kilopózott, hogy megigyon egy pohárka italt és beszélgessen. Az egyik ilyen találka után szedte össze a bátorságát a séf, hogy kezdeményezze a kapcsolatát jelenlegi feleségével.

Egyszerre volt a táncpróbánk, ők próbáltak az egyik teremben, mi Annával a másikban, és Petivel kitaláltuk sunyiban, hogy valahogy félóránként találkozunk a büfénél, félóránként iszunk egy pohár pezsgőt, de úgy, hogy ezt a csajok ne tudják meg. Mindig kitaláltunk valamit, ami nyilván feltűnő volt, de nem vették a lapot. Mondjuk a leheletünkön lehetett érezni, meg hogy kicsit lazábban megy a quickstep. A lényeg az, hogy a negyedik pohár után összeszedtem minden bátorságomat, ez valószínűleg segített is. És akkor csókoltam meg először Annát

– árulta el Krausz Gábor, aki megköszönte az énekes szerepét a kapcsolata kialakulásában és a két férfi azóta is jó kapcsolatot ápol. A történet után a séf elment az énekes saját büféjébe, ahol a séf és az énekes egy jó gyros felett beszélgetett.