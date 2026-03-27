Ember Márk most bárkinek ad az életéből 25 órát

Elképesztő kihívással készül az idei Színházi Világnapra a Jászai Mari-díjas színművész, Ember Márk, s ha szeretnél a részese lenni, akkor bizony sem az idő, sem a pénz nem jelenthet akadályt! Ami az időt illeti: a Hogyan tudnék élni nélküled? című mozifilm sztárja a tervek szert egy 25 (!) órás felolvasást tart, mely a Színházi Világnapon, azaz március 27-én 16 órakor kezdődik és várhatóan március 28-án 17 óráig tart az Erkel Színház büféjében. Vagyis, ha nem érsz rá péntek délután, még mindig ott a péntek este, a péntek éjszaka, a szombat reggel, a szombat délelőtt, a szombat dél és a szombat délután! Szóval bármikor és bármennyi időre belepillanthatsz a rekodkísérletbe. Sőt, ha bevállalós vagy, mind a 25 órát Ember Márk társaságában töltheted! A rekordkísérlet ugyanis nyilvános és ingyenesen látogatható! Sőt, az Erkel Színház egy komplett projektet varázsolt köré!

Ember Márk rekordkísérletre készül: 25 órán át olvas színdarabhoz kapcsolódó szövegkönyveket

Ember Márk a fejébe vette: 25 órán át olvas színdarabhoz kapcsolódó szövegkönyveket

„Dobbanarekord az Erkelben! A Színházi Világnap alkalmából – március 27-én – rekordkísérletre készül Ember Márk: előreláthatóan 25 órán át olvas színdarabhoz kapcsolódó szövegkönyveket, ami siker esetén magyar rekordot jelent. A rekordkísérlet ideje alatt az Erkel Színház ingyenesen nyitva áll a nagyközönség előtt, így bárki bármikor bekapcsolódhat a nem mindennapi eseménybe.” – írja Facebook-oldalán az Erkel Színház.

Ami pedig Ember Márk rekordkísérletének tervezett 25 órás programját illeti, ezekre a kísérőprogramokra lehet számítani (a műsorváltozás jogát fenntartják!):

Kapunyitás: 15:00 óra

Helyszín: Emeleti Büfé (a kísérőprogramok egy része: Előcsarnok)

A hangolódás 15:30-kor kezdődik Puskás-Dallos Péterrel, majd 16:00-kor elindul a felolvasó-maraton.

Márk négyóránként 20 perces szüneteket tart, ez idő alatt az Erkel művészei lépnek fel:

19:40 – Fehér Tibor, Varga Csanád

23:40 Péntek Fanni és Braga Nikita

03:40 –Veréb Tamás, Markovics Emese és Bokodi Panka táncművészek

7:40-8:00 Erkel Stúdió növendékei

9:00-kor közös reggeli Náray Erikával és Csonka Andrással

11:40 – Tóth Angelika, Borsi-Balogh Máté és Péntek Fanni

15:40 – Kovács Gyopár és Fejszés Attila

Számos kísérőprogram is színesíti az élményt vagy segíti a kitartást:

20:00 órától: Közös vacsora péntek este

22:00-00:00 Sminkelj és készülődj az esti buliba és közben hallgasd Márkot!

4:00-5:00 Hajnali felfrissülés akupresszúrás pontok stimulálásával, Csaba Szilvia mozgásterapeutával

6:00-9:00 reggeli jóga

Csendes társasjátékok végig a Shop kínálatából.

Ajándék kávé, hogy bírjátok az éjszakáját!

Erkel Shop és Jegypénztár végig nyitva és vár benneteket!

A rekord várhatóan március 28-án 17:01-kor születik meg.

„Egyelőre úgy készülök, hogy minimum 25 órányi musical szövegkönyvet olvasok fel, amire két emlékem is erősen motivál” – mesélte Márk az ötlet születéséről. „Egyrészt, amikor megszüntették a filozófia oktatást az iskolában, a tanárom – búcsúzóul – 36 órán keresztül tartott filozófia órát, és már akkor elgondolkodtam, milyen hasonló dolgot tudnék én is csinálni. Aztán a Covid alatt minden nap felolvastam egy-egy órát, hogy kicsit színesebbé tegyem az emberek mindennapjait és eszembe jutott, meddig bírnám ezt egyhuzamban folytatni” – emlékszik vissza a színművész. „Így állt össze az ötlet: színdarabokból egyedül felolvasni, sokat. Megmutatni, hogy a színháznak megannyi formája lehet és hogyan lehet érdekessé tenni azt. Nagy öröm számomra, hogy mindez a színházamban, az Erkelben valósulhat meg, amely befogadó légkört teremt a nézők számára ehhez a különleges eseményhez is.”

