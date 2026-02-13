RETRO RÁDIÓ

Hogyan tudnék élni nélküled? – Nincs tovább, fontos bejelentést tett a Kuplung együttes

Ennyi volt. Rossz hírt kaptak a halogató rajongók a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmből ismert együttestől.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.02.13. 18:30
Hogyan tudnék élni nélküled kuplung Aréna

A Demjén-slágerekre épült mozifilm sikerét követően idén igazi kánaán vár a rajongókra. Február 13-ától látható az Erkel Színházban a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés darab (az eddig bejelentett 26 előadás mindegyikére elkeltek a jegyek), november 13-án kerül a mozikba a sikerfilm második része, és a szuperprodukcióból ismert fiktív Kuplung zenekar november 6-án ad koncertet az Arénában. Utóbbi kapcsán érkezett egy rossz hír az eddig hezitáló rajongóknak.

Minden jegy elkelt az Ember Márk, Kirády Marcell és Marics Peti alkotta, a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmből ismert Kuplung együttes november 6-ai Aréna koncertjére
Megtöltötte az Arénát a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmből ismert Kuplung együttes, azaz Ember Márk, Kirády Marcell és Marics Peti (Fotó: Szabolcs László)

Megtöltötte az Arénát a Hogyan tudnék élni nélküled? című moziból ismert Kuplung zenekar!

Alig kilenc hónappal a nagy nap előtt örömmel tudatta a Hogyan tudnék élni nélküled? című film Instagram-oldala, hogy minden jegy elkelt a Kuplung együttes november 6-ai Aréna-koncertjére. Vagyis, ami a jegyeket illeti: ennyi volt. Az eseményre szóló jegyértékesítés nincs tovább. Vagyis az eddig hezitáló rajongók számára már nem kérdés: nem lesznek ott a koncerten, mert már nem tudnak rá jegyet váltani. Hacsak! Hacsak nem születik olyan döntés, hogy dupláznak! Bár ezzel kapcsolatos hivatalos bejelentés egyelőre nem történt, nem lepődnénk meg, ha a hatalmas érdeklődésre való tekintettel újabb Aréna-koncertet jelentene be a Kuplung zenekar, azaz Ember Márk, Kirády Marcell és Marics Peti.

Klip is készült a Kuplung zenekar egyik Demjén-feldolgozásához. Az El kell, hogy engedj című dal videóklipje 4 millió feletti megtekintésnél jár a YouTube-on.

 

