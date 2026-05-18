Mégsem ölték meg: 31 év után előkerült az eltűnt nő

Petra Pazsitka 24 éves volt, amikor 1984. július 26-án eltűnt Németországban. Egy férfi később beismerte, hogy megölte, ám a nő holttestét soha nem találták meg, és csak évtizedekkel később, egy véletlen betörés során derült fény az eltűnt nő rejtélyére.

Egy bűntény során derült ki, hogy életben van a régóta halottnak hitt, eltűnt nő

Az eltűnése napján Petra fogorvoshoz ment, majd délután 3 körül buszra szállt, hogy meglátogassa szüleit a közeli Wolfsburgban. Petra azonban soha nem érkezett meg a családjához.

Egy évvel később a 19 éves Günter K. beismerte, hogy megerőszakolt és meggyilkolt egy 14 éves lányt ugyanazon a környéken, ahol Petrát utoljára látták. Két évvel később pedig bevallotta, hogy ő ölte meg a 24 éves Petrát is. Csakhogy a nő holttestét soha nem találták meg, így 1989-ben hivatalosan is halottnak nyilvánították, és lezárták az ügyet.

Aztán 2015 szeptemberében a düsseldorfi rendőrség nyomozást indított egy rablás ügyében, amely egy 55 éves nő otthonában történt. A hatóságok hamarosan megtalálták az áldozat eredeti személy igazolványát a lakásban, ami arra késztette a nőt, hogy bevallja: több mint 30 éven át hazugságban élt, és valójában ő Petra Pazsitka.

A rendőrség szóvivője akkor így nyilatkozott: „Csak keveset mondott el az eltűnése hátteréről és arról, miért tett így annak idején. Azt mondta, hogy felkészült rá, és hogy ő akarta így.”

A rendőrség kiderítette, hogy az eltűnt diák titokban pénzt spórolt össze terve finanszírozásához, és egy diák szomszédjának adta át lakáskulcsait, hogy az gondoskodjon a madarairól, míg ő végül teljesen új életet kezdett. A düsseldorfi szomszédok szerint magának való volt, és alig érintkezett másokkal.

„A családja teljesen összetört. Megpróbáltunk összehozni egy találkozót, de Petra hajthatatlanul ragaszkodik ahhoz, hogy semmilyen kapcsolatot ne tartson velük” – tette hozzá a szóvivő.

Nemrég Petra egy német lapnak nyilatkozott, s azzal vádolta az édesanyját, hogy a nő gyerekkorában verte és bántalmazta. Egy pszichiáter állítólag gyermekkori szexuális bántalmazást állapított meg nála, ám ezeket az állításokat nem tudta bizonyítani.