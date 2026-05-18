Rossz hírt kaptunk: brutálisan emelkedik az üzemanyag ára

Még március 9-én vezette be Orbán Viktor és a Fidesz-Frakció a védett árat az üzemanyagokra vonatkozóan. Ennek köszönhetően a 95-ös benzin legfeljebb 595 forintba, a dízel pedig 615 forintba kerülhet literenként. Ez a rendelet a magyar rendszámú autók számára érvényes, és sok pénzt megspórolt már a számukra.

A Holtankoljak információi szerint, kedden a nagykereskedelmi piaci árak a következők szerint változnak: a benzin ellenértéke bruttó 8 forinttal, - a gázolaj bruttó 4 forinttal emelkedik.

A mai napi átlagárak, 2026.05.18-án az alábbiak:

95-ös benzin: 684 Ft/liter

Gázolaj: 698 Ft/liter

Védett árak: