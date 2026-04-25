Egyre nagyobb a különbség, megint drágult az üzemanyag
Orbán Viktor jó döntést hozott a védett ár bevezetésével. Újabb drágulás állt be az üzemanyag piaci árában.
Még március 9-én vezette be Orbán Viktor és a Fidesz a védett árat az üzemanyagokra vonatkozóan. Ennek köszönhetően a 95-ös benzin legfeljebb 595 forintba, a dízel pedig 615 forintba kerülhet literenként. Ez a rendelet a magyar rendszámú autók számára érvényes, és sok pénzt megspórolt már a számukra.
Szombaton a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára továbbra sem változik, ellenben a benzin ára emelkedik bruttó 7 forinttal - közölte a holtankoljak.
2026.04.24-én a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:
- 95-ös benzin: 661 Ft/liter
- Gázolaj: 698 Ft/liter
Védett árak:
- 95-ös benzin: 595 Ft/liter
- Gázolaj: 615 Ft/liter
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre